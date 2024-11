Olivier Faure, Plaidoyer pour une histoire sociale

Peut-on encore faire de l’histoire sociale ?

Dans cet essai alerte et incisif, Olivier Faure ouvre le débat : il démontre à quel point l’histoire culturelle a progressivement pris l’ascendant sur les méthodes et la démarche de l’histoire sociale.

Ce texte se veut un plaidoyer pour une histoire qui mette au premier plan les conditions concrètes dans lesquelles vivent les individus et les groupes. Il invite ainsi à multiplier les échelles et à utiliser des concepts issus de la sociologie, tout en remettant en cause certaines idées reçues (l’exode rural, l’existence de classes homogènes…).

Un petit ouvrage utile pour guider tous ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire, dans le choix de leur sujet de recherche, de leur problématique et de leur méthode.

Olivier Faure, historien, a consacré ses travaux de recherches aux rapports entre le système de santé et la société. Il a mis en évidence la demande sociale de soins dans les populations et le rôle des professions médicales auxiliaires. Il a notamment publié Les Français et leur médecine au xixe siècle (Paris, Belin, 1993) et plus récemment Contre les déserts médicaux. Les officiers de santé en France dans le premier xixe siècle (Tours, PUFR, 2020).

—

Table des matières

Introduction

I - Une approche oubliée mais nécessaire

De la domination à la disparition ?

Le triomphe de l’histoire culturelle

Le retour de l’histoire sociale

Socio-histoire et histoire sociale

II - Une méthode exigeante

Les archives des individus et des familles

Les archives des patrimoines

De quelques autres sources

III - Des approches multiples

Des hommes et des femmes

Ordres, classes et professions

Sociétés d’ordres et sociétés de classes

Groupes, réseaux, cohortes et générations

La microstoria

La biographie au service de l’histoire sociale

IV - Penser la société

Individus et société : la fausse opposition

Déterminismes et liberté

Distanciation ou empathie

Et si tout n’était que littérature ?

V - Les certitudes bousculées

Le mythe de l’exode rural ?

Proto-industrialisation ou industrialisation douce ?

Villes et campagnes : une distinction dépassée ?

Une bourgeoisie éclatée ?

« La fin de la classe ouvrière ? »

VI - Administrer, connaître et organiser la société

Apaiser la société

Connaître et classer

L’identification des personnes

VII - Prévenir, protéger, soigner

Une consommation médicale en hausse

Une révolution parmi d’autres : la médicalisation

Les risques environnementaux

Les risques professionnels

VIII - Surveillance et bienveillance

Pauvres ou pauvreté

Surveiller et punir ou l’impossible prison

Charité et philanthropie

L’assistance éclatée

IX - Une histoire face à la mêlée

Combattre pour de nouvelles causes

Les historiens face au militantisme

De la question sociale à la question raciale ?

Conclusion. Pour une histoire sociale ouverte