La bande dessinée en reconfigurations. Transpositions, formes éditoriales et identités médiatiques de la bande dessinée en Europe francophone. Soutenance de thèse d'Olivier Stucky (dir. R. Baroni, Univ. de Lausanne)

La bande dessinée en reconfigurations. Transpositions, formes éditoriales et identités médiatiques de la bande dessinée en Europe francophone

Soutenance de thèse d'Olivier Stucky

sous la direction de Raphaël Baroni

Le vendredi 6 décembre 2024 à 17h15

à l'Université de Lausanne, dans l'auditoire 2024 de l'Anthropole (Quartier Chamberone, 1015 Lausanne).

—

Membres du jury:

Maheen Ahmed (Ghent University, Belgique)

Sylvain Lesage (Université Lille 3, France)

Philippe Marion (UCLouvain, Belgique)

La soutenance sera présidée par Alain Boillat et aura pour délégué·es de Faculté Danielle Chaperon et Rudolf Mahrer.

—

Présentation de la thèse :

La thèse de doctorat que présente Olivier Stucky interroge les cas de transpositions éditoriales de la bande dessinée en Europe francophone, en mettant en lumière les manières dont les changements de formes éditoriales participent à reconfigurer son identité culturelle. En mobilisant une approche transdisciplinaire et en s’appuyant sur des analyses de cas spécifiques, ce travail examine les tensions qui émergent lors des processus de transposition. Il propose ainsi une contribution à l’étude de l’évolution sémiotique, matérielle et historique de la bande dessinée, tout en l’articulant au contexte plus large des transformations éditoriales et médiatiques contemporaines.