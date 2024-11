Présence de la comédie latine (MSH Clermont-Ferrand)

Colloque international « Présence de la comédie latine » organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS-UR 4280) de l’Université Clermont Auvergne en collaboration avec l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, (CRISES-EA 4424).

Programme :

Jeudi 21 novembre 2024

13h30 : Accueil des participants – ouverture du colloque

1er SESSION : LES CONVENTIONS DANS LA COMEDIE LATINE

14h00 : Marie-Hélène Garelli (Université Toulouse Jean Jaurès) : « Jouer, représenter, signifier – Les conventions dans le Rudens de Plaute »

14h25 : Ana Maria Misdolea (Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan) : « Variations sur le signe de reconnaissance »

14h50 : Sophie Conte (Université de Reims Champagne-Ardenne) : « Ce qui arrive et ce qu’on attend : les conventions théâtrales dans les comédies de Plaute »

15h15 : questions

15h30 : pause

2e SESSION : LE DEVENIR DE LA COMEDIE LATINE DANS L’ANTIQUITE (I)



16h00 : Nathalie Lhostis (HISOMA) : « La comédie romaine dans le De Amicitia de Cicéron »

16h25 : Martin Dinter (King’s College London) : « Plautus and Terence the Transmedial »

16h50 : questions

17h15 : fin de la session

Vendredi 22 novembre



8h45 : Accueil

3e SESSION : LE DEVENIR DE LA COMEDIE LATINE DANS L’ANTIQUITE (II)

9h00 : Mustapha Lakhlif (Université Hassan II de Casablanca) : « À propos de l’ironie asinienne dans les Métamorphoses d’Apulée »

9h25 : Adrien Bresson (Université Jean Monnet Saint-Etienne) : « Résurgence de la comédie latine dans le Ludus et les Épigrammes d’Ausone »

9h50 : Luciana Furbetta (Università degli Studi di Ferrara) : « Traces et formes de réception de la comédie latine dans l’Antiquité tardive : aperçus de recherche et cas d’étude»

10h15 : questions

10h30 : pause



4e SESSION : L’HERITAGE DE LA COMEDIE LATINE DU MOYEN ÂGE A LA RENAISSANCE (I)



10h45 : Jean Meyers (Université Paul Valéry Montpellier 3) : « Que reste-t-il de Térence chez Hrosvitha ? Quelques remarques à partir d’une lecture croisée du Gallicanus et de l’Andrienne »

11h10 : Françoise Laurent (Université Clermont Auvergne) : « La comédie latine au XIIe siècle et son modèle antique : le cas du Geta de Vital de Blois ».

11h35 : questions



5e SESSION : L’HERITAGE DE LA COMEDIE LATINE DU MOYEN ÂGE A LA RENAISSANCE (II)



14h00 : Chrysanthi Demetriou (Ministère de l’Éducation, du Sport et de la Jeunesse, Open University of Cyprus, Chypre) : « Terence in the Middle Ages: A reading of Hrotswitha’s Dulcitius »

14h25 : Gabriele Cascini (Sorbonne Université) : « Rire dans l’au-delà : présences plautiniennes dans le Charon de Giovanni Pontano et le Iulius exclusus d’Érasme»

14h50 : Mathieu Ferrand (Université Grenoble Alpes) : « La comédie des collèges au XVIe siècle, ou la comoedia sans pallium »

15h15 : questions

15h30 : pause

6e SESSION : LA COMEDIE LATINE ET LE THEATRE DU GRAND SIECLE



16h00 : Céline Fournial (Université Clermont Auvergne) : « Récrire la comédie latine au moment de la naissance et de la renaissance de la comédie française : termes et débats »

16h25 : Céline Candiard (Université Lumière Lyon 2) : « Molière romain : (re)lire Molière à partir de Plaute »

16h50 : Saliha Aklouf (UMR 8599-CELLF CNRS-Sorbonne Université) : « Les personnages de Molière, un héritage de la Comédie latine »

17h15 : questions

17h30 : fin de la session

Samedi 23 novembre

8h45 : Accueil

7e SESSION : RECEPTION DE LA COMEDIE LATINE AU TEMPS DES LUMIERES



9h00 : Richard Williams (independent researcher) : « An author so morally dangerous as Terence »

9h25 : Christine Chevallie (Université de Reims Champagne-Ardenne) : « Les comédies de Plaute et les conventions théâtrales des Lumières : le projet ambivalent de l’auteur anonyme du manuscrit de Besançon »

9h50 : questions

10h00 : pause

8e SESSION : ECHOS DE LA COMEDIE LATINE DANS LA PERIODE CONTEMPORAINE



10h30 : Clara Daniel (Aix-Marseille Université) : « Entre sermo et oratio : comment traduire la langue de Plaute ? »

10h55 : Rosario López Gregoris (Universidad Autónoma de Madrid) : « Miles gloriosa : épitome d’un masque dégradé ? »

11h20 : Marion Faure (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « ‟Comedy tonight !” : présence du ludisme plautinien dans A Funny Thing Happened on the Way to the Forum »

11h45 : questions

12h00 : fin du colloque