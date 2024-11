Rencontre avec Marcel Cohen, une voix autour de Cinq femmes (Aix Marseille Université)

Né en 1937, Marcel Cohen est l'auteur d'une oeuvre qui, depuis 1969, a emprunté bien des chemins différents : roman, poésie, autoportrait (paradoxal puisque sans un mot de sa plume, mais c'est que l'écriture de soi lui déplaît) et, surtout, "faits". Cette dernière forme, qui peut lui servir de titre ou de sous-titre, mais dans laquelle un genre voit peut-être le jour, signale le refus de plus en plus net, chez cet écrivain, d'une fiction qui lui semblerait indécente, surtout si elle devait être appliquée aux événements de sa propre existence : à six ans, il a perdu dans les horreurs de la seconde guerre mondiale une grande partie de sa famille, ses deux parents en particulier, dont le seul crime était d'être juifs.

Sur la scène intérieure dressait en 2013 le portrait de ces disparus, de manière émouvante mais en évitant tout pathos. Publié en 2023, Cinq femmes rend hommage "aux seuls êtres" à qui Marcel Cohen a "conscience de toute devoir" : "des femmes", Annette, Raymonde, Lily, Mme Gobin, l'écrivaine et exploratrice Gabrielle Bertrand, qui ont recueilli, accueilli, instruit, formé l'enfant indocile puis le jeune adulte qu'il était, avec un amour dont l'entêtement lui reste, aujourd'hui encore, bien difficile à expliquer.

Cet entretien avec Marcel Cohen sera animé par deux étudiantes en licence de lettres à Aix Marseille Université (Maxine Harris et Maureen Bellotto). Nous nous conformerons au voeu de notre hôte, en évitant de le faire trop parler de lui, mais nous lui demanderons d'évoquer le souvenir de ces femmes qu'il fait aimer à ses lecteurs. Nous chercherons à comprendre ce qui l'a poussé vers l'écriture de ce livre, et vers l'écriture en général : celle de l'auteur qu'il est, quoi qu'il en dise, et non seulement du journaliste qu'il a longtemps été, par profession. Nous entendrons ainsi résonner l'un des timbres de voix les plus singuliers et, à nos yeux, les plus marquants de la littérature contemporaine en langue française.

***

La rencontre est ouverte au public et accessible à toutes et tous.

Jeudi 12 décembre 2024, à 15h

Bibliothèque universitaire Fenouillères, 167 avenue Gaston Berger, 13100 Aix-en-Provence, France

Pour plus d'informations : maxine.harris@etu.univ-amu.fr et maureen.bellotto@etu-univ.amu.fr

Organisation :

Tristan Vigliano (PR, Aix Marseille Université)

Quentin Cauchin (ATER, Aix Marseille Université)

Maureen Bellotto (étudiante en L3 de Lettres)

Maxine Harris (étudiante en L3 de Lettres).