Poésie et prophétie : conversation inspirée ? (Reims & en ligne)

Ce colloque entend explorer les liens étroits entre poésie et prophétie, deux formes de parole inspirée associées depuis l’Antiquité, car elles partagent une origine divine et des similarités formelles. La parole prophétique, incarnée par des figures comme Cassandre ou la Sibylle, utilise souvent des formes poétiques pour renforcer sa puissance et son autorité, et, inversement, la mise en scène de figures comme Orphée tire profit de cette ambiguïté constitutive.

En analysant des sources anciennes, littéraires ou théoriques, ainsi que les documents iconographiques ou les traités philosophiques, les contributions de ce colloque espèrent éclairer les modalités de cette hybridation entre poésie et prophétie, et ce sur le temps long, du monde gréco-romain à la Renaissance. La philosophie platonicienne, les débats théologiques de l’époque médiévale, et les exemples littéraires éclaireront la manière selon laquelle ces deux formes se rejoignent ou se distinguent dans leur fonction de révélation ou d’exhortation. Enfin, nous verrons que la représentation de la parole prophétique occupe une place particulière dans la tradition littéraire, soulignant une ‘poétisation’ des prophètes qui rapproche ces figures de l’auteur (poète) lui-même.

