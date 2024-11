Cycle de conférences sur l' histoire de la presse : 1. "De la Gazette de Renaudot au Premier Empire" (BnF Paris, site François-Mitterrand)

Un nouveau cycle pour plonger dans l’histoire de la presse en France du XVIIe siècle à nos jours, à travers un parcours dans les collections de journaux conservées à la BnF. Cette première conférence s’attache à la naissance de la presse, de la Gazette de Théophraste Renaudot en 1631 à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui reconnaît la liberté d’expression.

En 1631, par privilège du roi, Richelieu charge Théophraste Renaudot de créer le premier périodique en France pour informer les lecteurs sur les « affaires du temps » : la Gazette détient alors le monopole de l’information politique. Deux autres périodiques officiels couvrant les domaines scientifiques et culturels suivront, bientôt concurrencés par de nombreux journaux non officiels et par la presse francophone imprimée dans les pays voisins. Au cours du XVIIIe siècle, cet essor de journaux de tout type caractérise l’esprit encyclopédique des Lumières et participe de la constitution d’une opinion publique. À la suite du Journal de Paris en 1777, les quotidiens se multiplient ; les journaux répondent à une forte demande sociale et la rue devient un lieu de commentaire de l’actualité. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en consacrant la liberté d’expression, marque l’explosion d’une nouvelle presse politique et militante, libérée des privilèges et de la censure royale.

Par Myrtille Méricam-Bourdet (Université Lumière Lyon 2 / IHRIM), professeure des universités en littérature française du XVIIIe siècle, co-directrice de l’équipe Presse 18 et Hélène Boons (Université Paris Nanterre / CSLF), maîtresse de conférences en littérature française du XVIIIe siècle.

Programme

Introduction et présentation des collections de presse de la BnF, par Eugénie Martin (BnF, département Droit, Économie, Politique)

La naissance de la presse (XVIIe-XVIIIe siècles), par Myrtille Méricam-Bourdet (Université Lumière Lyon 2 / IHRIM)

Le journalisme en Révolution : 1789-1799, par Hélène Boons (Université Paris Nanterre / CSLF)