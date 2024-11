Michel Tournier. L'art de la brièveté (Angers)

Programme

Jeudi 28 novembre :

12h30-13h45 : accueil des intervenants

13h45-14h : Allocution officielle : Chadia Arab, chargée de recherche au CNRS et assesseure à la recherche de la faculté de Lettres, Langues et Sciences humaines et et Élisabeth Pinto-Mathieu, directrice du CIRPaLL. Introduction par les organisatrices : Mathilde Bataillé et Cécile Meynard.

Session 1- Formes brèves et abstraction (Présidente : C. Auroy)

14h-15h : Conférence plénière « Les miniatures philosophiques de Michel Tournier », Olivier Dubouclez (Université de Liège, Belgique)

15h-15h30 : « Poétique de la définition dans l’œuvre de Michel Tournier », Jihane Tbini (Université de la Manouba, Tunisie)

15h30-15h45 : Pause

Session 2- Circulation des textes et intertextualité (Présidente : P. Bruley)

15h45-16h15 : « Au croisement du roman et de la forme brève: Le Journal de Michel Amercoeur (inédit) » (en visioconférence), Jacques Poirier (Université de Bourgogne, France)

16h15-16h45 : « Le vampire qui n’a jamais vu le jour », Jonathan Krell (Université de Georgie, États-Unis)

16h45-17h15 : « Une analyse intertextuelle et historique du chapitre « Les emmurés de Berlin » dans Les Météores, Marjolein Corjanus (Pays-Bas)

17h15-17h30 : Pause

17h30-18h : Vendredi mis en chansons. Rêverie musicale par Scarablanc

—

Vendredi 29 novembre

Session 3- Forme brève et porosité générique (Présidente : M. Bataillé)

9h15-9h45 : « La brièveté et la photographie dans les œuvres de Michel Tournier » (en visioconférence), Celine Wei Chun-Lin (Université Catholique Fu-Jen, Taiwan)

9h45-10h15 : « Poétique de la brièveté et labilité générique dans l’œuvre tournérienne », Thérèse Mayé Diouf (Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal)

10h15-10h45 : « Petites proses, grands vertiges », Cécile Meynard (Université d’Angers, France)

10h45-11h : Pause

Session 4- Corps et voix dans les contes et nouvelles (Présidente : C. Meynard)

11h-11h30 : « La quête d’initiation sexuelle dans trois contes de Michel Tournier » (en visioconférence), Yang Hua (Université de Nanjing, Chine)

11h30-12h : « L’écriture-corps dans Le Médianoche amoureux, récits brefs de Michel Tournier », Carmen Boustani (Liban)

12h-13h15 : Pause déjeuner

Session 5- Une (ré)conciliation par les contes (Présidente : F. Chabod)

13h15-13h45 : « Mythe et poésie dans les deux contes de La Goutte d’or », Arlette Bouloumié (Université d’Angers, France)

13h45-14h15 : « Le bruissement des mots dans "Les amants taciturnes" de Michel Tournier », Nadia Gaaloul (Université de Sousse, Tunisie)

14h15-14h30 : Pause

Session 6- Éléments de poétique des contes et nouvelles (Présidente : C. Dissler)

14h30-15h : « Tournier : de la brièveté ou le bonheur par la forme », Susanna Alessandrelli (Université de Pérouse, Italie)

15h-15h30 : « De l’île au jardin : la poétique du conte chez Michel Tournier », Mathilde Bataillé (Université d’Angers, France)

15h30-16h : « La fugue du Petit Poucet, une écriture en rhizome. Paradoxe ou secret de la forme brève chez Michel Tournier ? », Nadège Langbour (Université du Mans, France)

16h-16h15 : Discours de clôture du colloque.