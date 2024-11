Séminaire Réceptions de l'Antiquité - Programme 2024-2025

Le Département de Lettres classiques et Sciences de l'Antiquité de Nantes Université inaugure, à la rentrée 2024, un cycle de conférences consacrées aux réceptions de l'Antiquité.

Le programme de cette première année se concentre, plus spécifiquement, sur la transmission et la réception de l'Antiquité aux XVe et XVIe siècles (enjeux littéraires, philologiques et esthétiques).

Toutes les séances seront accessibles en distanciel (pour obtenir le lien Zoom, écrire à deborah.boijoux@univ-nantes.fr ou consulter le carnet hypothèses du Département de Lettres classiques et Sciences de l'Antiquité).

1) Lundi 2 décembre (9h30-12h) :

-Sylvie Laigneau-Fontaine (U. Bourgogne) : “Des Muses et des Géants en Bourgogne au XVIe siècle : Jean Girard et Jacques Guijon”

-Anne Rolet (U. Rennes 2) : “L’Égypte rêvée de la Renaissance"

Lien Zoom pour la séance du 2/12 (ID de réunion: 832 0340 5052 / code secret: 146680) : https://univ-nantes-fr.zoom.us/j/83203405052?pwd=CVVXblSS3eTsrVCR9B8fZ4eQoXgOaP.1

2) Mardi 11 février (10h-12h) :

-Virginie Leroux (EPHE) : “Mythologies du sommeil dans l’Antiquité et la Renaissance”

3) Jeudi 6 mars (14h-16h) :

-Mathieu Ferrand (U. Grenoble Alpes) : “Publier la comédie néo-latine, du manuscrit à l’édition critique”

4) Mercredi 19 mars (14h-16h) :

-Natalia Bercea-Bocskai (U. Paris III) : “Relectures du mythe troyen chez Hélisenne de Crenne”

5) Lundi 5 mai (9h30-12h) :

-Malika Bastin-Hammou (U. Grenoble Alpes) : “Penser la traduction dramatique au XVIe siècle : l’apport des paratextes aux éditions et traductions du théâtre grec”

-Pascale Paré-Rey (U. Jean Moulin – Lyon 3) : “Réception de la tragédie latine à travers l’histoire culturelle de ses éditions”.