À la lecture de Kenneth White : démarche anthropo(ï)étique, expérience de la terre et du vivant / Reading Kenneth White: Anthropoetry/anthropoiesis, experiencing the earth and the living

Les 21 et 22 novembre 2024 se tiendra, à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, le colloque

"A la lecture de Kenneth White : démarche anthropo(ï)étique, expérience de la terre et du vivant

Reading Kenneth White: Anthropoetry/anthropoiesis, experiencing the earth and the living".

Si vous souhaitez participer à l'événement en présentiel ou en distanciel, merci de vous inscrire sur le site: https://lecturekwhite.sciencesconf.org/.

Pour contacter le comité organisateur: lecturekwhite@sciencesconf.org.

—

Programme :

Jeudi 21 novembre 2024 / Thursday November 21, 2024

9:00-9:30 : accueil des participants /welcome

9:30-11:15: Atelier 1: Théorie-notions / Panel 1: Theory-notions

Modération/chair : Violaine Houdart-Mérot

Éloi Halloran (Collège régional Champlain): Dialogue avec Guattari

Olivier Penot-Lacassagne (Université Sorbonne Nouvelle / UMR THALIM): Aux limites de la littérature, dire le monde de la terre

AMarie Petitjean (Cergy Paris Université / UMR 9022-Héritages / IUF): « Méthodes, voies, chemins »: lire Kenneth White en recherche-création

11:30-12:15: Archives

Modération/chair : Gérald Peloux

Goulven Le Brech (Directeur adjoint des collections, IMEC): Les fonds de Kenneth White à l'IMEC

12:15-13:30: Pause-déjeuner / Lunch break

13:30-14:30: Conférence plénière / keynote address

Modération/chair: Peggy Pacini

Ullrich Kockel (Institute for Northern Studies, University of the Highlands and Islands): From Geopoetics to Creative Ethnology. Peregrinations Across the Fundamental Field

14:45-16:00: Atelier 2: théorie-passeurs / Panel 2: Theory-mediation/transmission

Modération/chair: Monika Kocot & Peggy Pacini

Hélène Aji (Ulm, PSL / UAR 3608): Learning from Kenneth White: Lessons in Autonomy

Steven Sutcliffe (University of Edinburgh) (à distance/online): Kenneth White and Dugald Semple: the origins of ‘Geopoetics’ in ‘Life Reform’

16:15-16:45: Entretien / In conversation: Rachel Bouvet (UQAM) (à distance/online)

Vendredi 22 novembre 2024 / Friday November 22, 2024

9:00-10:45: Atelier 3: récits d'expérience / Panel 3: Tales of Fieldwork

Modération/chair: AMarie Petitjean

Suzanne Champoux Williams (Université de Sherbrooke): Une écriture de l’expérience: la limite des mots dans le récit d’exploration Contemporain

Rosaline Deslauriers (Université Laval, conteuse, musicienne, metteuse en scène) et Camille Deslauriers (Université du Québec à Rimouski): Le Fjord du Saint-Laurent au prisme de la scène: de l’Expédition Bleue à Passion déchets

Sylvie Lamandé (Université Toulouse Jean Jaurès / ED ALLPH@ / UR Lara-Seppia) (à distance/online): Au-delà des frontières entre les arts. Pour une approche po(ï)étique et plastique du monde. Le textile comme vecteur d’une expérience sensible et tangible. Enquête au jardin.

11:00-12:15: Atelier 4: Poétique du minéral et du végétal / Panel 4: A Poetics of the Mineral and the Vegetal

Modération/chair: Gérald Peloux

Sylvie Brodziak (Cergy Paris Université / UMR 9022-Héritages): René Maran, Écrire la brousse: « Cela n'est point littérature » ou une écopoétique de la brousse

Damien Mougeot (Cergy Paris Université / UMR 9022-Héritages): De la conciliation à la réconciliation: (Ré)écrire l’histoire et la vérité des pensionnats dans un devenir de l’Histoire

12h15-13h30: Pause-déjeuner / Lunch break

13:30-14:45: Atelier 5: Approche bouddhiste et géopoétique / Panel 5: Buddhism and geopoetics

Modération/chair: Gerald Peloux

Monika Kocot (University of Lodz): The Way of Śūnyatā: Poetics of Emptiness in Gary Snyder and Kenneth White

Qinghe Song (UMR 9022-Héritages / UMR 8043–IFRAE) (à distance/online): Géopoétique et pensées-praxis du bouddhisme

15:00-16:45: Atelier 6: Pensées nomades, expériences du paysage / Panel 6: Nomadic Thoughts, Experiencing the Landscape

Modération/chair: Sylvie Brodziak

Virginie Gautier (Autrice, Cergy Paris Université / Chercheuse associée UMR 9022-Héritages): Déplacer le paysage, converser avec le monde

Peggy Pacini (Cergy Paris Université / UMR 9022-Héritages): Kerouac’s ‘Sea’ poem: experiencing the land- and sea-scape.

Gérald Peloux (INALCO / UMR 8043–IFRAE / CRCAO): Les Cygnes sauvages: d/écrire le Japon

17:00: Mots de cloture / Final words