La marche en montagne en tant que pratique langagière, esthétique et politique (Metz)

Ce workshop de deux jours est le résultat d’un projet de recherche MSHL réunissant des chercheur·es et des artistes travaillant sur la marche en tant que pratique langagière, esthétique et politique. Par rapport à une littérature foisonnante sur le sujet et grâce à la collecte de différents corpus de la part des membres du projet, notre spécificité se situe autour d’une approche multidimensionnelle de la marche éclairant les trois points suivants :

1. la dimension langagière : nous nous intéressons aux discours (écrit, oraux, numériques) produits sur la marche de la part de collectifs militants, randonneuses·eurs mais aussi à la marche en tant que discours, narration, pratique interactionnelle et multimodale ;

2. la dimension esthétique : nous travaillons à la fois sur les œuvres ayant fait de la marche une ressource artistique mais également sur les conduites esthétiques des randonneuses·eurs et autres usagers de la montagne. Des récits d’ascension dans la littérature aux performances dans l’art contemporain en passant par les récits ordinaires collectés in-situ, on mobilise la marche en montagne comme un registre d’actions participant à l’émergence d’expériences esthétiques profanes (ordinaires) et professionnelles (artistique) ;

3. la dimension politique : nous nous intéressons à la façon dont la marche dénaturalise et transforme la montagne en espace politique à la fois pour la revendication d’une identité nationale, du côté des mouvements d’extrême droite, ou pour l’émancipation des frontières dans les mouvements de la gauche antagoniste et radicale. Marcher contrairement à escalader permet de dépasser une approche compétitivo-capitaliste de l’agir en montagne tout en interrogeant la dichotomie marcheur sujet actif vs. montagne agent passif. L’analyse des différents corpus et pratiques – performances, interactions audio et vidéoenregistrées à la montagne, entretiens avec les membres de collectifs artistiques et politiques – nous amènera à dresser un bilan sur ces trois dimensions à l’œuvre, à réfléchir à leur possible imbrication afin de mettre en place une approche multidimensionnelle et interdisciplinaire croisant sciences sociales, pratiques artistiques et somatiques.

Programme

5 décembre 2024

09h30-10h : Accueil des participant·es

10h-10h15 : Luca Greco – Introduction et présentation de la journée

10h15-10h45 : Luca Greco, La marche en montagne : un assemblage multi-matériel et expérientiel

10h45-11h15 : Anne Laure Vernet, S'arrêter pour voir : les photographes de paysage et la pause

11h15-11h45 : Discussion

11h45-12h15 : Manuel Houssais - Retour sur une excursion montagnarde à visée pédagogique : workshop Hautes études

12h15-12h30 : Discussion

12h30-14h30 Pause déjeuner

14h30-16h00 : Serge Cartellier, Séance collective de la méthode Feldenrkrais autour de la marche

16h00-16h30 : Ami Skånberg, Walking like Yamamba : a workshop through Japanese suriashi walking

16h30-17h00 : Discussion

19h30 : Diner en ville.

6 décembre

09h15-09h30: Accueil des participant·es

09h30-10h00 : Niko Besnier, Comment ethnographier la marche en montagne dans un contexte néolibéral ?

10h00-10h30 : Antoni Collot, Montagne de mousse : rituel festif, performativité et déconstruction des espaces au pied des Alpes

10h30-11h00 : Discussion

11h-11h30 : Julien Thiburce, Explorer, documenter et (re)configurer les discours déambulés par la caméra

11h30-12h : Discussion et bilan.