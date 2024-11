Sens et sensorialités à travers le temps. Sources, usages, représentations, théories (Lausanne)

Colloque organisé par la Formation Doctorale Interdisciplinaire de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne

Responsables :

Panayota Badinou (FDi), Sophie-Valentine Borloz (Section de français) et Martine Ostorero (Section d'histoire).

Conférencière(s) ou conférencier(s): Isabelle CHAZOT Osmothèque (Versailles) - Anne Vincent-Buffault LCSP. Université Paris Cité - Marie-José Pillet Artiste - Joël Chandelier UNIL, Section d'histoire



Depuis le «Sensual Turn» des années 80 (David Howes), les sciences humaines et sociales se sont largement intéressées à la sensorialité et à ses différentes modalités. Ce type d’approche a permis de ne plus considérer la perception sensorielle comme un donné, un invariant, et donc un impensé, mais d’examiner les informations spécifiques qui transitent par elle, ses médias privilégiés, ainsi que la façon dont elle varie selon l’époque, la culture et la subjectivité qui la mobilise.

Constituant moins un nouveau domaine qu’une nouvelle façon d’appréhender et d’interroger des objets de recherche préexistants, l’approche sensorielle s’est développée dans des directions très variées, allant de l’histoire à la littérature, de la philosophie à la sociologie, ou encore de l’histoire de l’art à l’anthropologie.

Dans leur diversité, ces recherches partagent généralement un certain nombre de questionnements et d’enjeux inhérents au champ du sensoriel:

Question des sources; comment accéder aux manières de sentir du passé ? Comment les archiver ? les reconstituer? Peut-on envisager une patrimonialisation des sens?

Question des différentes cultures sensorielles, des différentes manières de sentir, selon les époques, les cultures et les croyances.

Question de l’idiosyncrasie, des qualia («l’effet que cela fait»); comment construire un discours collectif sur la base de sensations individuelles à l’échelle d’un groupe social ?

Question des discours, descriptifs (scientifiques, etc.) et normatifs (religieux, moraux, etc.) tenus sur la sensorialité.

Question des représentations; comment mettre en images, en mots, en sons les perceptions sensorielles ? Quelles logiques ou idéologies sous-tendent ces représentations?

Question des supports et des médias; quels sont les supports privilégiés des différents sens? Quelles sont leurs spécificités et leurs limites? Comment évoluent-ils?

Question des usages des sens et des normes; quelle est la place réservée aux différents sens dans différents contextes? Quels savoirs permettent-ils? Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises manières de sentir?

Question de l’expérientialité; quelle place pour la sensorialité des chercheuses et chercheurs? Quels rapports sensoriels aux objets d’étude?

Ces interrogations – en aucun cas exhaustives – font l'objet des présentations de ce colloque et des discussions qui suivront.

Consulter la Brochure…