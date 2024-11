Rencontres linguistiques haïtiennes / Rankont Lengwistik Ayisyen (Haïti & en ligne)

Les Rencontres Linguistiques Haïtiennes (RLH)

Responsables des rencontres :

Moles PAUL (LangSÉ/GRESKA) & Joseph Marcel GEORGES (LangSÉ)

Les Rencontres Linguistiques Haïtiennes sont une activité scientifique organisée par le Master LTD (Linguistique théorique et descriptive) de la FLA-UEH (Faculté de Linguistique Appliquée/Université d’Etat d’Haïti) de concert avec le Laboratoire LangSÉ (Langue, Société, Education) et le GRESKA (Gwoup Rechèch sou Sans nan Kreyòl Ayisyen) où un.e chercheur.e est invité.e pour y présenter une thématique illustrant une problématique de la linguistique haïtienne relevant des domaines de la syntaxe, morphologie, sémantique, phonétique, phonologie, entre autres. Les problématiques touchant le vaste champ de la linguistique générale sont aussi acceptées. Cette activité est conçue dans un format d’exposé avec échange interactif, d’une durée de deux heures. 60 minutes seront accordées au chercheur/ à la chercheure pour la présentation de son exposé et les 60 minutes restantes seront réservées pour la séance des questions/réponses. Parfois, deux chercheurs.es peuvent y être invités.es. Dans ce cas, 30 minutes seront accordées à chacun.e pour l’exposé.

Où et quand ?

En distanciel, à travers les plateformes en ligne Google Meet et/ou Microsoft teams, chaque dernier vendredi du mois de 4:00 à 6:00 PM.

Comment y participer ?

Pour y participer en tant qu’intervenant.e, le chercheur/la chercheure peut recevoir une invitation de la part du comité. Il/elle peut aussi proposer une présentation. Une fois invité.e ou sa proposition est acceptée, il/elle aura à soumettre au comité/au responsable du master le sujet de sa recherche et un résumé offrant une idée éclairante de la problématique qui y est discutée, au moins un mois avant la présentation. Il peut s’agir d’un.e chercheur.e confirmé.e attaché.e ou pas à un laboratoire de recherche ou d’un.e doctorant.e ou bien d’un.e étudiant.e de notre master.

Pour les personnes extérieures à notre master désireuses de participer en tant qu’auditeurs à ces séries d’exposés, les liens seront disponibles sur la page officielle du master (https://ueh.edu.ht/master-en-linguistique-theorique-et-descriptive-de-la-faculte-de-linguistique-appliquee-fla/) ou sur les autres plateformes numériques en lien avec le master (https://www.facebook.com/profile.php?id=61565832689751). Pour proposer une présentation ou recevoir nos différentes annonces, vous pouvez nous envoyer un message à l’adresse suivante : master.fla@ueh.edu.ht.

Qui anime ces rencontres ?

Un membre du LangSÉ ou un membre de GRESKA et le Responsable du Master planifient et gèrent ces rencontres. Ils peuvent également désigner d’autres collègues pour assurer l’animation et la modération d’une séance quelconque.

Modalités d’animation des rencontres

La personne assignée à la tâche de modérateur/trice pour chacune des rencontres doit :

-disposer d’informations pertinentes sur l’intervenant.e.

-avoir au préalable une compréhension globale sur le sujet.

-connaître ou maitriser la langue de l’intervenant.e ou la langue dans laquelle il/elle a choisi de faire de sa présentation.

-introduire le sujet en présentant l’intervenant.e sur la base de ses recherches et de sa place dans le champ disciplinaire dans lequel il évolue.

-organiser les tours de parole en fonction des minutes chronométrées imparties à l’intervenant.e et aux personnes dans l’auditoire qui interagissent avec l’intervenant.e au moment de la séance des questions/réponses.

-demander aux participants.es, avant l’entame de la rencontre, de garder fermé leur micro au moment de l’exposé en vue d’éviter tout effet sonore nuisible.

-toujours faire un rappel des grandes lignes de la présentation, avant de lancer la séance des questions/réponses.

-annoncer à la fin au public participant, à partir du calendrier des rencontres, les sujets et les intervenants.es retenus.es pour les prochaines rencontres.

Programme des rencontres

· Vendredi 29 novembre 2024 [4h-6h PM]

Mideline Dragon (SFL, LangSÉ, GRESKA)

Makè konparezon an kreyòl ayisyen

· Vendredi 13 décembre 2024 [4h-6h PM]

Robert Berrouët-Oriol

Essai de taxonomie de la lexicographie créole de 1958 à 2024

· Vendredi 31 janvier 2025 [4h-6h PM]

Michel DeGraff (MIT)

Ideyoloji rasis yon fanm vanyan anti rasis nan Le créole haïtien: Morphologie & Syntaxe, Suzanne Sylvain, premye tèz doktora sou kreyòl Ayiti a

· Vendredi 28 février 2025 [4h-6h PM]

-Mick Robert Arisma (LangSÉ/FLA-UEH)

Ekspresyon afektivite soti nan respè pase nan soumisyon rive sou jouman

-Patrice Kanndèl Edouard (GRESKA/FLA-UEH)

Konprann ikonisite nan lang: Kèk pèspektiv rechèch nan kreyòl ayisyen

· Vendredi 28 mars 2025 [4h-6h PM]

-Junior Fils-René (LangSÉ/FLA-UEH)

Gabaritisation par effacement et par ajout, autour de l’attaque vide en créole haïtien

- Joseph Marcel Georges (LangSÉ/FLA-UEH) & Bizenthé Déravil

Quelques considérations d’ordre syntaxique dans la traduction en créole haïtien des fables de la Fontaine

· Vendredi 25 avril 2025 [4h-6h PM]

-Guerlande Bien-Aimé (LangSÉ/FLA-UEH)

Enjeux de la normalisation et de la standardisation du créole haïtien dans le système éducatif

-Jacques Pierre (Duke University)

Ansèyman lang kreyòl ayisyen an nan Etazini : istwa, defi, diferan modèl

· Vendredi 30 mai 2025 [4h-6h PM]

-Patricia Cabredo Hofherr (SFL/U. Paris 8)

Trois auxiliaires causatifs en haïtien : fè, bay, kite

-Renauld Govain (LangSÉ/FLA-UEH)

Nazalizasyon an kreyòl. Ka kreyòl ayisyen, gwadloupeyen, matinikè

· Vendredi 27 juin 2025 [4h-6h PM]

-Job Silvert (LangSÉ, GRESKA/FLA-UEH)

Pratik oral lang kreyòl ayisyen an nan pwosesis ansèyman-aprantisaj: pwoblèm ak pèspektiv entèsemyotik

-Martineau Nelson (LangSÉ/FLA-UEH)

Literasi kòm pratik rezo semyotik ayisyen: taktik pawòl ak imaj kreyòl

· Vendredi 18 juillet 2025 [4h-6h PM]

-Jean Wilner Louis

Dyalòg ant lang leksikalizant ak lang leksikalize nan pèspektiv ‘homolenguism’ fondamantal la

-Moles Paul (LangSÉ, GRESKA/FLA-UEH)

Les valeurs du futur en créole haïtien : entre sémantique et pragmatique.