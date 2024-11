Buata B. Malela, Les Voix de l'archipel

Le présent ouvrage examine l'évolution du fait littéraire de l’archipel des Comores dans le contexte culturel de l’océan Indien et de la postcolonie. À travers une analyse de l'oralité, de la poésie et de la prose fictionnelle, cette histoire littéraire met en lumière la manière dont ces formes captent et interrogent l'identité narrative, sociale et performative du sujet comorien, influencé par des dynamiques locales et globales, notamment postcoloniales.

Ce panorama éclaire les voix de l’archipel qui abordent des problématiques telles que la transmission historique, les liens entre mémoire collective et construction subjective, les enjeux sociaux et politiques, ainsi que la compréhension des structures de pouvoir et l’imaginaire dérégulé dans leurs productions littéraires.

Comment ce corpus comorien s’intègre-t-il à une francophonie plurielle, affirmant à la fois sa proximité et sa singularité avec ce monde culturel ? Comment participe-t-il activement au dialogue global sur les défis contemporains – tels que la question du sujet, le brutalisme – et enrichit-il la scène littéraire mondiale ?

Découvrir la Table des matières…

Lire sur Fabula l'introduction de l'ouvrage…