Yohann Deguin, La Désillusion comique. Étude de La Place Royale, du Menteur et de La Suite du Menteur de Pierre Corneille

Le présent ouvrage propose une étude de trois comédies de Pierre Corneille (1606-1684) : La Place Royale (1634), Le Menteur (1643) et La Suite du Menteur (1644). Il s'agit d'offrir au lecteur une introduction à la comédie du début du XVIIe siècle, c'est-à-dire à la comédie avant Molière. Il s'agit aussi de voir sous un autre jour un dramaturge surtout connu pour son oeuvre tragique ou tragi-comique (Le Cid, Cinna, etc.), mais qui consacra en vérité la première partie de sa longue carrière (1629-1674) à renouveler en profondeur et avec succès le théâtre comique, mettant en scène les amours et les désamours de la jeunesse citadine de son temps. L'étude est suivie d'une anthologie critique et d'une bibliographie.

Sommaire

Introduction

Préambule

Corneille et la comédie dans la première moitié du XVIIe siècle

Le mauvais genre de Corneille : enquête sur la comédie cornélienne

Chapitre 1. Pourquoi Corneille est-il original ? Quelques éléments de dramaturgie

Jusqu'à La Place Royale

La Place Royale ou L'Amoureux extravagant

Le Menteur

La Suite du Menteur

Chapitre 2. Les genres de la comédie

De la pastorale à la comedia ou un aller et retour

La comédie, " Un pays de romans " (Le Menteur, v. 552) ?

Chapitre 3. Corneille quasi comique : le risque du tragique

" Tout change, et de la joie on passe à la tristesse " (La Suite du Menteur, op. cit., p. 301)

" Aux plus grands déplaisirs succède l'allégresse " (La Suite du Menteur, op. cit., p. 301)

Des comédies du mensonge à l'épreuve de l'héroïsme : Héros ou personnages ?

Chapitre 4. Érato et Thalie : la comédie des formes

Dialogue, versification, fragmentation

L'expression lyrique de la comédie : stances et monologues

Tirades fabuleuses : narrer, décrire, inventer

Conclusion

Anthologie critique

Bibliographie