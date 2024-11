Corps féminins et techniques de reproduction. Récits et représentations transnationaux (Paris Nanterre & en ligne)

COLLOQUE INTERNATIONAL



Corps féminins et techniques de reproduction



Récits et représentations transnationaux

Université Paris Nanterre 5-6 décembre 2024

Bâtiment Weber, Salle de conférences

—

Jeudi 5 décembre 2024

Matin, 9h00

Accueil des participant.es par

Danièle Kahn (Directrice de l’UFR LCE), Silvia Contarini, directrice de l’ED LLS et codirectrice du CRIX et Christophe Mileschi, directeur de l’UR Études Romanes et codirecteur du CRIX

9h45-12h30

L’apport des sciences médicales et sociales

Modératrice: Ramona Onnis (Université Paris Nanterre)

Michael Grynberg (Hôpital Antoine Béclère, Clamart)

Repousser les limites de la science

Amina Yamgnane (Clinique des Femmes, Paris)

Pour un changement de regard dans les soins gynécologiques

Laura Corradi (Università della Calabria)

Corpo, salute e tecnologie della riproduzione assistita

Pause

Michela Villani (Haute école de Travail social de Fribourg)

Familles contre Nature. Trajectoires de procréation médicalement assistée en Italie

Caroline Savi (Université Paris Nanterre)

L’Assistance Médicale à la Procréation en France et en Italie :

quelques éléments de comparaison entre les législations des deux pays

Débat et pause déjeuner.

—

Après-midi, 14h30-17h30



Dialogue entre savoirs

Modératrice: Manuela Spinelli (Université Rennes 2)

Christian Delorenzo (Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil)

(Auto)pathographies, narrations, histoires et récits de maladie : quelles différences ?

Un point et quelques définitions

Maddalena Vianello (experte en politiques de genre et autrice)

Procreazione assistita in Italia: diseguaglianze, tabù e discorso pubblico

Loïc Bourdeau (National University of Ireland, Maynooth)

#Endos : De la narration à la médecine narrative

Marie-Joëlle Gros (journaliste et militante Collectif Bamp!)

PMA : pourquoi il est important de raconter

Francesco Dimitri (chercheur indépendant et écrivain)

Parole Fertili: Il Dono di una Storia

—



Vendredi 6 décembre 2024

Matin, 9h30-12h30



Le récit littéraire

Modératrice: Silvia Contarini (Université Paris Nanterre)

Sylvie Patron (Université Paris Cité)

Gendering/Queering the narrator : le narrateur dans la narratologie féministe et queer

Laura Lazzari (Georgetown University & Fondazione Sasso Corbaro Medical Humanities)

Normaliser l’échec dans les récits de PMA

Mariarosa Loddo (chercheuse indépendante)

La procréation médicalement assistée au prisme de la littérature réparatrice

Débat et pause

Anna Eberle (Université Paul-Valéry 3, Montpellier) Comment dire les « choses qui ne se racontent pas » ? Le poids des mots dans l’écriture de Antonella Lattanzi

Lavinia Mannelli (Université Paris Nanterre & Université de Sienne)

La scienza arcigna. Enif Robert et le remède-Marinetti

Il corpo delle Madri

Performance de l’écrivaine Emma Fenu

Pause déjeuner

—

Après-midi, 14h30-15h30

Modératrices : Ramona Onnis & Manuela Spinelli

Projection du court-métrage Précieuse, de Guillaume Bourg

suivie d’un débat, en présence du réalisateur

16h-17h30

PMA et créations

Table ronde avec Sandrine Ngatchou (créatrice da la chaine YouTube Ovocyte moi),

Karine Degunst (écrivaine), Antonella Lattanzi (écrivaine).