Richard de Fournival, Le bestiaire d'amour et Response du bestiaire

Édition de Claire Donnat-Aracil, Kasser Helou, Priscilla Mourgues et Valeria Russo

Traitant de la littérature médiévale au programme des agrégations 2025 externes et internes de Lettres classiques, de Lettres modernes, de Grammaire et Spéciale mais aussi au programme 2024 et 2025 du CAPES et de CAFEP, l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l’ouvrage est structuré en quatre parties :

- Repères : le contexte historique et littéraire ;

- Problématiques : comprendre les enjeux de l'œuvre ;

- Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ;

- Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.

Sommaire :

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

REPÈRES

L’ART D’AIMER, DE VIVRE ET D’ÉCRIRE

EN FRANCE DU XIIE AU XIIIe SIÈCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

CHANTER ET RELATER L’AMOUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

L’amour comme chant : la poésie lyrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

• Le printemps et l’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

• La fin’amor : ses multiples facettes et ses interprétations poétiques . . . . 29

• Faire de la chanson une histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

L’amour comme quête : le roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

• De la chevalerie à l’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

• Des vers à la prose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Un roman pour “enclore” l’art d’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

LA LITTÉRATURE DES VILLES ET LE DISCOURS AMOUREUX . . . . . . . . . . . 38

Tradition lyrique et jeu poétique au Puy d’Arras . . . . . . . . . . . . . . . 39

La contribution des universitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

La réception d’Ovide et les traités d’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

COMPRENDRE L’HOMME À TRAVERS LES ANIMAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

De l’exemplum… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

… aux fables ésopiques… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

… et aux bestiaires moralisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

• Le Physiologus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

• Philippe de Thaon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

• Guillaume le Clerc de Normandie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

• Pierre de Beauvais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

LES LIVRES, LES SCIENCES ET LES ÉCRITS DE RICHARD DE FOURNIVAL . 55

VIE ET CULTURE D’UN CLERC EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

La mission intellectuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Les savoirs scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Transformation et usage du discours amoureux . . . . . . . . . . . . . . . . 58

• Le défi courtois dans la poésie lyrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

• L’éducation sentimentale dans les traités d’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

DÉFINIR LE BESTIAIRE D’AMOUR ET LA RÉPONSE DU BESTIAIRE . . . . . . . . . 62

Le Bestiaire d’Amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

La Réponse du Bestiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Les contextes manuscrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

PROBLÉMATIQUES

STRUCTURE ET COMPOSITION DU BESTIAIRE ET DE SA RÉPONSE . . . . . . 71

UNE OEUVRE À LA CROISÉE DES GENRES LITTÉRAIRES . . . . . . . . . . . . . . . 71

Un bestiaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

• Structure et fonctions des bestiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

• Nature et senefiance des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Un art d’aimer ovidien ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

• Le Bestiaire : La démystification du discours amoureux . . . . . . . . . . . . . 76

• La Réponse : une dénonciation des stratégies d’écriture amoureuse . . . . 77

Une lettre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

• Les règles formelles de la lettre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

• Les fonctions de la lettre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

POSTURES AUCTORIALES DE L’AMANT ET DE LA DAME . . . . . . . . . . . . . . 80

Le roi de l’arriereban et la tour assaillie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

• La dame-tour, du Bestiaire à sa Réponse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

• L’amant, du roi-chevalier à l’âne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Le clerc et la femme “non sachans” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

• Le Bestiaire d’Amour et la posture de l’amant-clerc . . . . . . . . . . . . . . . . 82

• La Response d’une femme non sachans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

• Un langage “sages et soutils” : les révélations de l’aspic . . . . . . . . . . . . . 84

Le maître et l’élève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

• La Response et la posture de l’élève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

• Un écrit agonistique et ludique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

DISCOURS SUR L’AMOUR, GÉNÉALOGIES DE LA FICTION . . . . . . . . . . . . . 87

Figures de l’enfantement : mort et résurrection . . . . . . . . . . . . . . . . 88

• De l’allégorie de l’imitatio… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

• … au rejet de la création mimétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

La Réponse et la Genèse : récits de création . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Au miroir du bestiaire : écriture et spécularité . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

LA PROSE ET LA MISE EN QUESTION DU LYRISME ET DE LA FINE AMOR . 95

UN RAPPORT ÉQUIVOQUE AU CHANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Le renoncement au chant à l’origine de la prose . . . . . . . . . . . . . . . 96

• De l’échec du chant… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

• … à l’échec du chanteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Échos de la canso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

• Mémoire de la dame, mémoire de la lyrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

• Rémanences des troubadours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

L’OISEAU COMME EMBLÈME DE L’ÉCHEC LYRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Avatars du rossignol absent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

• Le grillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

• Le coq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Le chant du cygne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Les séductions du merle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

LES LIMITES DE LA PROSE :

AMBIGUÏTÉS ET CRITIQUES D’UNE RHÉTORIQUE AMOUREUSE . . . . . . . . . 109

La fin de l’enchantement ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Du Bestiaire à sa Réponse :

métamorphoses de la figure du losengier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

• Richard trouvère et la poétique de l’amant hardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

• La Réponse et la dénonciation du clerc-losengier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

LE BESTIAIRE D’AMOUR ET SA RÉPONSE AU CARREFOUR DES SAVOIRS . 117

UNE ÉPISTÉMOLOGIE DU SAVOIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Le savoir comme mémoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

• Mémoires des Anciens et du livre : la mémoire comme faculté

intellectuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

• Mémoires amoureuses de la dame et de l’amant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

• L’ironie d’un projet aristotélicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Les sens, portes de la mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

• Par peinture et par parole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

• Parcours des sens, perte du sens : les chemins sensoriels de l’oubli . . . 128

AMOUR ET SAVOIR DES SENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Polysémie des sens : exégèse animale et aristotélisme . . . . . . . . . 130

• Sens externes, sens internes, sens commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

• La mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

• Deux formes d’imagination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

• La faculté cogitative ou estimative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Sens charnels, sens spirituels : l’arrière-plan mystique d’un parcours

sensoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

• Un parcours amoureux à rebours des échelles sensorielles mystiques . . 134

• De la mystique à la physiologie d’une mort amoureuse . . . . . . . . . . . . . 136

DISCOURS AMOUREUX ET PRATIQUES EXÉGÉTIQUES . . . . . . . . . . . . . . . 139

La fin de “l’allégorisme universel” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

• L’allégorisme du Physiologus au Bestiaire d’Amour . . . . . . . . . . . . . . . 139

• La Réponse au Bestiaire d’Amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Genèses de l’amour : la faute originelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

• Le Bestiaire d’Amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

• La Réponse au Bestiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

LE BESTIAIRE D’AMOUR ET SA RÉPONSE À L’ÉPREUVE DES SAVOIRS CONTEMPORAINS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Perspectives écocritiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

• Penser la nature dans le Bestiaire d’Amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

• Regards croisés de l’homme à l’animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Le Bestiaire et sa Réponse au regard des études de genre : autorité et

auctorialité féminines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

LE TRAVAIL DU TEXTE

L’ÉPREUVE DE GRAMMAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Les épreuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

• Agrégation de Lettres modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

• Agrégation doctorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

• Agrégation de grammaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Conseils préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

L’édition Bianciotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Caractéristiques générales du texte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

LA TRADUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Traduire le Bestiaire d’Amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

• Page 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

• Page 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

• Page 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

• Page 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

• Page 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

• Page 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

• Page 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

• Page 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

• Page 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

• Page 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

• Page 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

• Page 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

• Page 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

• Page 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

• Page 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

• Page 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

• Page 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

• Page 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

• Page 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

• Page 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

• Page 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

• Page 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

• Page 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

• Page 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

• Page 208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

• Page 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

• Page 214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

• Page 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

• Page 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

• Page 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

• Page 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

• Page 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

• Page 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

• Page 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

• Page 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

• Page 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

• Page 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

• Page 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

• Page 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

LEXIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Le lexique du Bestiaire d’Amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

PHONÉTIQUE HISTORIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

GRAPHO-PHONÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Les graphies du Bestiaire d’Amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

MORPHOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

GÉNÉRALITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

• Les différents types d’exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

LES SUBSTANTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Les substantifs masculins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

• Type 1 : les substantifs à une base à CSS en -s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

• Type 2 : les substantifs à une base à CSS sans -s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

• Type 3 : les substantifs à deux bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

• Type 4 : les substantifs invariables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Les substantifs féminins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

• Type 1 : les substantifs à une base en -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

• Type 2 : les substantifs à une base à CSS en -s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

• Type 3 : les substantifs féminins à deux bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

• Type 4 : les substantifs invariables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

LES ADJECTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Les adjectifs biformes à une base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Les adjectifs épicènes à une base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

• Les adjectifs à masculin en -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

• Les adjectifs à masculin en -re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

• Les adjectifs à féminin sans -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Les adjectifs à deux ou trois bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

LES ARTICLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

L’article défini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

• Formation du paradigme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

• Élisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

• Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

• Enclises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

L’article indéfini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

• Formation du paradigme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

• Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

L’article partitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

LES PRONOMS PERSONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Pronoms personnels sujets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

• Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

• Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Pronoms personnels régimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

• Les pronoms à genre non discriminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

• Les pronoms à genres discriminés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

• Les pronoms d’appoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

LES DÉMONSTRATIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

La série cist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

• La série cil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Le pronom et déterminant neutre ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

• Pronoms en emploi sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

• Pronoms en emploi régime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

LES POSSESSIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Formes atones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

• Possesseur unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

• Possesseurs multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Formes toniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

• Possesseur unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

• Possesseurs multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Les désinences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Les verbes à une base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

• Les verbes du premier groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

• Les verbes des deuxième et troisième groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Les verbes à deux bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

• Les verbes à alternance syllabique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

• Les verbes à alternance vocalique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

• Cas particulier : le verbe prendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Les verbes à trois bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

• Les verbes du premier groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

• Les verbes des autres groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Les verbes à quatre bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

LE PRÉSENT DU SUBJONCTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Paradigme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

• Les désinences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

• Les verbes à une base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Les verbes à deux bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

• Bases B1 aux P4, P5 / B2 aux P1, P2, P3 et P6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

• Bases B4 aux P4, P5 / B3 aux P1, P2, P3 et P6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

LE PRÉSENT DE L’IMPÉRATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Les formes proviennent de l’impératif latin

et de l’indicatif présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

• Verbes à une base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

• Verbes à deux bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Les formes proviennent du subjonctif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Le cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Le verbe estre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

LE PASSÉ SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Les passés simples faibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

• Les passés simples faibles en -a- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

• Les passés simples faibles en -i- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

• Les passés simples faibles en -u- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

Les passés simples forts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

• Les passés simples forts en -i- asigmatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

• Les passés simples forts en -i- sigmatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

• les passés simples forts en -u- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312

Le verbe estre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

LES FUTURS I ET II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

• Exemple de formation de verbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

• Formation des désinences à partir du verbe habere au présent et à

l’imparfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

• Explication des désinences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Futurs construits avec la base B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

• B1 + voyelle + r + désinence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Futurs construits avec la base B1 modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

• B1 modifiée + r + désinence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

• B1 modifiée+ e + r + r + désinence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Futurs construits avec la base B2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Futurs construits avec une base spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Le verbe estre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

• Le futur étymologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

• Le futur de formation plus tardive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

LE SUBJONCTIF IMPARFAIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Le type à vocalisme en -a- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Le type à vocalisme en -i- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

• Les verbes à passé simple faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

• Les verbes à passé simple fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Le type à vocalisme en -u- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

• Les verbes à passé simple faible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

• Les verbes à passé simple fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Le verbe estre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

SYNTAXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

GÉNÉRALITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

• Description de la question de syntaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

• Élaboration et organisation de la réponse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

• Liste de fiches à faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

LA NÉGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

La négation non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

La négation ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

• La négation de caractère adverbial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

• Négation restrictive (ou exceptive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

La négation de caractère conjonctif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

L’EMPLOI ET LE NON-EMPLOI DES PRONOMS PERSONNELS . . . . . . . . . . . 342

Le pronom personnel sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

• L’absence du pronom personnel sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

• La présence de pronom personnel sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Le pronom personnel régime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

• Les emplois prédicatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

• Les emplois non prédicatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

LES MODES NOMINAUX DU VERBE : INFINITIFS ET FORMES EN -ANT . . . 348

Les infinitifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

• Les formes substantivées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

• Les formes nominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

• Les formes verbales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Les formes en -ant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

• Les formes substantivées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

• Les formes adjectivales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

• Les formes verbales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Le subjonctif en proposition indépendante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

• Valeur de souhait ou de regret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

• Valeur potentielle ou irréelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Le subjonctif en proposition dépendante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

• Le subjonctif dans

une proposition subordonnée conjonctive complétive . . . . . . . . . . . . . . . . 354

• Le subjonctif dans

une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle . . . . . . . . . . . . 355

• Le subjonctif dans une proposition subordonnée interrogative . . . . . . . 357

• Le subjonctif dans une proposition relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359