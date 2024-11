Autour de L'Uomo Femina de Galuppi (Théâtre de Caen)

Samedi 16 novembre 2024

10h00-16h00

Théâtre de Caen

Pourquoi et comment représenter le répertoire baroque sur les scènes contemporaines ? Quel usage faire des sources ? Sous quelles formes transposer des oeuvres parfois méconnues, voire oubliées ? Pour quelle actualité les recréer ?

Pour répondre à ces questions, des chercheurs des universités de Caen et de Rouen organisent le cycle de journées « Baroque au présent » autour des créations données au Théâtre de Caen. La sixième journée de discussion et de rencontres est consacrée à L'Uomo Femina de Baldassare Galuppi, un opéra vénitien de 1762, avec la participation de Vincent Dumestre (direction musicale) et d'Agnès Jaoui (mise en scène).

Entrée libre, dans les foyers du Théâtre de Caen.

Programme

10h00 : Accueil du public et ouverture.

10h15 : Conférence de Jean-François Lattarico (Université Lyon 3).

11h00 : Table-ronde avec Vincent Dumestre (directeur artistique du Poème Harmonique), Jean-François Lattarico et Stéphane Hervé (Université de Côte-d'Azur).

14h15 : "Travestissements et rapports de genre dans la mise en scène contemporaine du répertoire baroque" par Stéphane Hervé.

15h00 : Table-ronde avec Agnès Jaoui (mise en scène) et Lucile Richardot (mezzo-soprano), animée par Judith le Blanc (Université de Rouen), Claire Lechevalier (Université de Caen) et les étudiants du Master Recherche Arts, Lettres et Civilisations de l'Université de Caen Normandie.

—

Organisation :

Fabien Cavaillé (Université de Caen, LASLAR), Judith le Blanc (Université de Rouen, CEREDI),

Claire Lechevalier (Université de Caen, LASLAR) et Caroline Mounier-Vehier (F.R.S.-FNRS, UCLouvain).