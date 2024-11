Guerres d'émotion - la chanson de geste et les affects (ENS Lyon)

Colloque international

« Guerres d'émotion - la chanson de geste et les affects »

les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 novembre prochains, à l'ENS de Lyon



Avec la projection du film La Chanson de Roland de Frank Cassenti (1978), prévue le jeudi 14 au soir à l'Amphi Descartes (20 h), ainsi qu'une Table Ronde dédiée aux débats sur les lectures sensibles qu'on peut et qu'on doit faire des chansons de geste médiévales aujourd'hui, le vendredi 15 au soir, de 18 à 20 h (D2-034).

Programme

JEUDI 14 NOVEMBRE 2024



ENS DE LYON, SITE DESCARTES, D2-034

9 heures | Accueil

9 h 30 | Ouverture du colloque, introduction par

Léo-Paul BLAISE, Beate LANGENBRUCH, Francesco MONTORSI (CIHAM, Société internationale Rencesvals)

SESSION 1 | SURPRISE ! LES ÉMOTIONS OUBLIÉES OU DISCRÈTES DE LA CHANSON DE GESTE

10 h 15 | Alain CORBELLARI (Université de Neuchâtel ; Université Lausanne)

Une colère de Charlemagne dans Renaut de Montauban

10 h 45 | Chloé LELONG (CIHAM)

Regret, rancœur, remords : quand le personnage épique se laisse mener par ses émotions

11 h 30 | Cécile NORIDAL (CIHAM)

Situation honteuse et sentiment de honte dans le cycle en vers de Huon de Bordeaux

12 heures | Lisa SANCHO (Université de Lausanne)

Entre refoulement et ravivement : la honte épique, du clair à l’obscur ?

14 h 30 | Philippe HAUGEARD (Université d’Orléans)

Trop avez tendre coer. L’attendrissement dans la Chanson de Roland, manuscrits d’Oxford et de Châteauroux

15 heures | Beate LANGENBRUCH (ENS de Lyon)

Surprise ! Quand la chanson de geste joue avec l’horizon d’attente : l’exemple du Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople

SESSION 2 : FAIT SENSIBLE, FAIT SOCIAL DANS L’UNIVERS ÉPIQUE MÉDIÉVAL

15 h 45 | Andrea GHIDONI (Università degli studi di Genova ; Universität Münster)

Or ad Carles grant ire. Les pleurs du roi inconsolable et les dangers d’un deuil incontrôlé dans la Chanson de Roland et la Nibelungenklage

16 h 15 | Pierre LEVRON (CESCM ; Université de Poitiers)

Charlemagne en proie à la mélancolie ? Enquête dans les chansons de geste

16 h 45 | Valérie GUYEN-CROQUEZ (University of Washington)

Peur et mélancolie : émotions discrètes de la chanson de geste dans un texte du XVe siècle

17 h 30 | Véronique GEORGE (University of Bristol)

Crise et résilience dans Renaut de Montauban/Les Quatre Fils Aymon : un examen approfondi de quelques moments charnières du récit »

20 h 30 | Projection du film La Chanson de Roland (Frank Cassenti, 1978)

—

VENDREDI 15 NOVEMBRE

ENS DE LYON, SITE BUISSON, SALLE 001

SESSION 2 : FAIT SENSIBLE, FAIT SOCIAL DANS L’UNIVERS ÉPIQUE MÉDIÉVAL (SUITE)

9 h 30 | Brindusa GRIGORIU (Universitatea Alexandru Ioan Cusa, Iaşi)

Beuve de Hantone et les émois idylliques de la geste

10 heures | Jérôme DEVARD (Université d’Orléans, CESCM ; Université de Poitiers)

De la fascination amoureuse à travers le portrait de quelques héros épiques : analyse critique d’une émotion paradoxale

10 h 30 | Benjamín FRANZANI (Université de Poitiers ; Université de Lausanne)

Le jugement émotif et les axes d’affectivité dans la Chanson de Guillaume : une identité héroïque retrouvée dans la chanson de geste

11 h 15 | Claude LACHET (Université Lyon 3)

Trahisons et réactions émotives dans La Chanson du Chevalier au cygne

11 h 45 | Holly DEMPSTER-EDWARDS (University of Liverpool) [visioconférence]

Les émotions, la Croisade, le genre et l’identité « raciale-religieuse » dans les mises en prose épiques à la cour de Philippe de Bourgogne (v. 1419-1467)

ENS DE LYON, SITE DESCARTES, SALLE D2-034

SESSION 3 : L’ÉMOTION CHEVILLÉE AU CORPS : ORALITÉ ET ASPECTS SOMATIQUES DES AFFECTS ÉPIQUES

14 heures | Philip BENNETT (University of Edinburgh)

Sensibilités d’Outre-Tombe

14 h 30 | Léo-Paul BLAISE (CIHAM)

Renouvellement de l’émotivité religieuse dans la chanson de geste tardive : La Belle Hélène de Constantinople et la devotio moderna

15 heures | Alicja BAŃCZYK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

L’Espoir dans Renaut de Montauban

15 h 45 | Valérie NAUDET (Aix Marseille Université)

Portrait d’un guerrier en émotion ; Guillaume d’Orange

16 h 15 | Jason JACOB (Roger Williams University, Bristol)

Esthétique de l’évocation : affect, réception, violence

16 h 45 | Blandine LONGHI (INSPE de l’Académie de Paris)

Lire la chanson de geste en classe : perception et réception des émotions épiques

18 heures | Table-ronde et débat

Lire la chanson de geste entre bombes et drones. Qu’est-ce que l’étude des émotions épiques médiévales peut enseigner face aux guerres du XXIe siècle ?

Une discussion à partir de lectures de la Chanson de Roland.

—

SAMEDI 16 NOVEMBRE

ENS DE LYON, SITE MONOD, SALLE DES CONSEIL

SESSION 4 : APPROCHES THÉORIQUES ET TECHNIQUES DE L’ÉMOTION ÉPIQUE

9 h 30 | Marianne AILES (University of Bristol), Leslie ZARKER MORGAN (Loyola University Maryland)

L’expression affective et les appels aux émotions des auditeurs dans les Aspremont « périphériques »

10 heures | Muriel OTT (Université de Strasbourg)

L’expression des émotions dans la Chanson des Saisnes

10 h 30 | Fanny GOBLET (Université de Liège)

Sémiotiser l’affect dans la chanson de geste. Le cas d’Aliscans

11 h 15 | Céline GUILLOT (ENS de Lyon)

Expression des émotions et oral représenté dans un corpus de chansons de geste (XIIe-début XIIIe s.) : focus sur les démonstratifs

12 heures | Ján ŽIVČÁK (Slovenská Akadémia Vied, Bratislava)

Mesurer le chagrin ? Les planctus de la Chanson de Guillaume à l’épreuve de la stylistique formelle

12 h 30 | Marc LE PERSON (Université Lyon 3)

Iconographie de l’émotion : interaction entre texte et image dans quelques scènes du manuscrit à peintures de Hanovre (H IV-578) de La Destruction de Rome et de Fierabras

13 heures | Clôture.