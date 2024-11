Séance inaugurale du séminaire "Inventions du personnage" dans la littérature ancienne (Paris Nanterre & en ligne)

Séance 1 du séminaire « Inventions du personnage », séminaire de littérature ancienne

Le jeudi 21 novembre 2024 de 15h30 à 17h30 à l'Université Paris Nanterre (Bâtiment Ricoeur, 4e étage, Salle des conseils) et en co-modal (lien de la visio sur demande à l'adresse seminaire.personnage@gmail.com)

Judith Rohman, Université Rennes II : « L'effet-personnage dans l'épopée de Virgile : de la théorie du roman aux scholies à Homère »

Mélissa Leuzy, Université de Franche-Comté : « Approches du personnage antique : l'exemple d'Alexandre dans l'Anabase d'Arrien »

Présentation du séminaire « Inventions du personnage »

Après avoir connu la toute-puissance du xviie au xixe siècle, et l’effacement au cours du xxe siècle, le personnage est redevenu depuis quelques décennies un élément constitutif de l’univers fictionnel et de l’expérience de lecture aux yeux de la théorie littéraire et de la narratologie. Il offre désormais à l’examen son ontologie propre et déborde même son medium pour investir le champ social et participer à la compréhension globale du fait humain. Le nombre des interprétations que cette notion a suscitées montre sa tendance à résister à toute entreprise théorique totalisante (Lavocat 2016) : il demeure à ce titre un sujet d’enquête en perpétuel renouvellement.

De nombreux travaux consacrés à la littérature et à la pensée antiques ont accompagné ce retour en force du personnage dans les théories littéraires et les sciences humaines, qui le font osciller entre l’abstraction formelle et l’identification cognitive. Le personnage de l’Antiquité tend ainsi à ne plus être analysé comme l’expression plate et naïve d’un type conventionnel privé d’intériorité, de richesse et de cohérence. Certaines études ont articulé le personnage aux différents contours conceptuels de la personne dans l’Antiquité (Gill 1996 ; Guerin 2009, 2011) et au processus narratologique de la caractérisation (Pelling 1990 ; De Temmerman et Van Emde Boas 2017). Plusieurs enquêtes sur la fabrique et la réception antiques du personnage sous toutes ses formes ont également investi notre champ disciplinaire (Thévenet 2009 ; Faure-Ribreau 2012 ; Rohman 2022), marquant ce renouveau théorique, qui vaut également pour la période médiévale (Obry 2013). Ce séminaire se propose de faire des expériences antiques du personnage un terrain d’exploration fécond, en enquêtant sur cette entité et sa trajectoire à partir des conceptions anciennes et modernes de la personne, du personnage (dans sa psychologie, son individualité, sa matérialité, son agentivité, son inscription dans un environnement) et de la cohérence d’un récit.

Le projet “Inventions du personnage” se déploiera sur plusieurs années. Pour la première année (2024-2025), cinq séances de séminaires sont prévues à l’Université Paris Nanterre et en co-modal (lien de la visioconférence sur demande). Après une séance inaugurale accueillant deux intervenantes qui ont mené des recherches récentes au long cours sur la notion (J. Rohman sur le personnage épique, M. Leuzy sur le personnage historiographique), les quatre autres séances seront l’occasion d’entendre des spécialistes de champs divers (philosophie : M. Bourbon, S. Alexandre ; historiographie : P. Duchêne, S. Cahanier ; rhétorique : C. Schneider, R. Webb, sous réserve ; roman : C. Vieilleville, C. Boidin). Les modalités de rencontre et de discussion seront amenées à se diversifier dans les années ultérieures.

Organisation : P. Balmond, P. Duchêne, L. Méry (Université Paris Nanterre), C. Pérez (ENS de Lyon)

Contact : seminaire.personnage@gmail.com