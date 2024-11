Dufresny 2024. Colloque festival international du tricentenaire de la mort de Charles Dufresny (Sorbonne nouvelle)

Dufresny 2024

« Tout est amusement dans la vie [...] en attendant la mort »

Colloque-festival international du tricentenaire de la mort de Charles Dufresny

Paris, 22-23 novembre 2024



Comité d’organisation : Matthieu Franchin (Sorbonne Université, IReMus), Jeanne-Marie Hostiou (Université Sorbonne Nouvelle), Judith le Blanc (Université de Rouen-Normandie), Bénédicte Louvat (Faculté des Lettres de Sorbonne Université), Martial Poirson (Université Paris 8), Guy Spielmann (Georgetown University, Washington)



Institutions partenaires : Université Sorbonne Nouvelle, Sorbonne Université, Université de Rouen-Normandie, Université Paris 8, Georgetown University (Washington), Institut Universitaire de France.

Avec le soutien du Service d’Action Culturelle de Sorbonne Université, de l’Initiative Théâtre de l’Alliance Sorbonne Université, de l’UFR de Musicologie de Sorbonne Université, de l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle et de l’Institut des Études Avancées de Paris.



Comité scientifique : Karine Abiven (Sorbonne Université - IUF) ; Céline Candiard (Université Lyon 2) ; Sylvain Cornic (Université Lyon 3) ; Floriane Daguisé (Université de Rouen-Normandie) ; Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur) ; Isabelle Degauque (Université de Nantes) ; Sara Harvey (Université de Victoria - Canada) ; Erik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle) ; Florence Magnot-Ogilvy (Université Rennes 2) ; François Moureau (Sorbonne Université) ; ÉricNégrel (Université Lyon 2) ; Barbara Nestola (Centre de musique baroque de Versailles) ; Anne Piéjus (IReMus-CNRS) ; Jacqueline Razgonnikoff (Comédie-Française) ; Françoise Rubellin (Université de Nantes).

—



Vendredi 22 novembre

IEA de Paris - Hôtel de Lauzun - Salle des Gardes - 17 Quai d’Anjou, 75004 Paris



9h - Accueil des participants



Dufresny dramaturge

Modératrice : Françoise Rubellin



9h20 : Éric Négrel (Université Lyon 2) – « Parodie et politique sur la scène italienne à la fin du XVIIe siècle »



9h40 : Isabelle Ligier-Degauque (Nantes Université) – « Dufresny et les comédiens de l’Ancien Théâtre-Italien : enquête sur les interactions de l’auteur et de l’acteur »



10h : Jeanne-Marie Hostiou (Sorbonne Nouvelle) – « Une auctorialité en procès : Dufresny dramaturge à la Comédie-Française »



10h20 : discussion



10h40 : pause café



Dufresny et la presse

Modératrice : Anne Piéjus



11h00 : Léa Kipfmüller et Timothée Léchot (Université de Fribourg) – « Les règles du désordre ou la composition du Mercure galant (1710-1714) selon Charles Dufresny »



11h20 : Anouk Delpedro et Ghazi Eljorf (Université de Fribourg) – « Le lecteur à l’honneur : fonctions et représentations du public au sein du Mercure Galant (1710-1714) de Dufresny »



11h40 : discussion



Les personnages féminins de Dufresny

Modératrice : Bénédicte Louvat



12h00 : Laurence Sieuzac (Université Bordeaux Montaigne) – « Arlequine ou Colombine ? Coquette des villes et coquette des champs dans La Coquette de village ou le lot supposé (1715) »



12h20 : Lola Marcault-Derouard (Université Paris-Cité) – « “Demi-filles” et “demi-vieilles” : les âges du féminin dans la dramaturgie de Dufresny »



12h40 : discussion



13h00 : Pause déjeuner



Dufresny moraliste

Modératrice : Karine Abiven



14h30 : Beya Dhraïef (Professeure agrégée, docteure de Paris 3) – « Dufresny, héritier d’Antisthène ? Le culte de la parrhèsia et ses limites dans Le Puits de la vérité, La Malade sans maladie et Le Faux Sincère »



14h50 : Charles-Olivier Sticker-Métral (Université de Lille) – « Dufresny 1699-1707 : comment refaire les Caractères ? »



15h10 : Kevin Berger Soucie (Université du Québec à Montréal) – « Dufresny moraliste : de l’institution du lecteur dans les Amusements sérieux et comiques »

15h30 : discussion



15h50 : Pause café

Dufresny à la page

Modératrice : Isabelle Degauque

16h10 : Marc André Bernier (Université du Québec à Trois-Rivières) et Claude La Charité (Université du Québec à Rimouski) – « Éditer le Parallèle burlesque (1711) de Dufresny »

16h30 : Guy Spielmann (Université Georgetown) : « Le Théâtre français de Dufresny : une aventure éditoriale »

16h50 : discussion

17h30-18h30 : Apéritif / Pot



20h : Université Paris Sorbonne, Amphi Michelet, 46 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Concert théâtralisé : « L’Hymen en moins d’un jour »

La Grande Fugue – Compagnie d’évasion musicale, avec Lili Aymonino, chant, Christophe Crapez, chant, Matthieu Franchin, clavecin, Léa Masson, guitare/théorbe. Conception et mise en jeu : Judith le Blanc

inscription obligatoire avant le 20 novembre sur : https://www.billetweb.fr/l-hymen-en-moins-d-un-jour

—



Samedi 23 novembre



Sorbonne Nouvelle - Campus Nation, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris. Salle B012



9h : Accueil des participants

Dufresny musicien

Modératrice : Barbara Nestola



9h10 : Karine Abiven (Sorbonne Université) et Judith le Blanc (Université de Rouen-Normandie) – « “Des chansons demeurent dans la tête” : de quelques adages chansonnés de Dufresny »



9h30 : Bertrand Porot (Université de Reims) – « Musique et danse dans les comédies italiennes de Dufresny (1692-1697) »



9h50 : Matthieu Franchin (Sorbonne Université, IReMus, CNSMD de Lyon) - « Ceci n’est pas un divertissement : Dufresny à la Comédie-Française »



10h10 : discussion



10h30 : Pausé café



Postérités de Dufresny

Modératrice : Sophie Marchand

10h40 : Judith le Blanc (Université de Rouen-Normandie) et Virginie Yvernault (Sorbonne Université) : « Molière, Dufresny, Marivaux, Beaumarchais… : dialogues intertextuels et filiation des répertoires »



11h00 : Guillaume Cousin (Université d’Artois / Université de Rouen) – « Le moment 1800 de Dufresny »



11h20 : Benjamin Pintiaux (Professeur agrégé, Docteur de l’EHESS) – « Le vaudevilliste et la blanchisseuse (postérité de Dufresny sur les scènes subalternes parisiennes) »



11h40 : Romain Jobez (Université de Caen) – « Dufresny au pays du Pauvre Poète »



12h00 : discussion



12h20 : Pause déjeuner



Dufresny et les Humanités numériques

Modérateur : Éric Négrel

13h50 : Françoise Rubellin (Nantes Université) – « Dufresny à la Comédie-Italienne au XVIIIe siècle d’après les registres. Autour du projet RECITAL »

14h10 : Sara Harvey (Université de Victoria) – « “On a beau le louer, il lui vient des contretemps qui l’empêchent de faire fortune” : Dufresny RCF »



14h30 : discussion



15h : SPECTACLE : « L’Esprit de contradiction », mise en scène Vincent Tavernier, compagnie Les Malins plaisirs

Théâtre pédagogique de la Sorbonne Nouvelle - avec le soutien de l’IUF et le marrainage de Karine Abiven

Réservation obligatoire : https://forms.gle/rCXKYEUYFmE7Lxyx6



16h : Table-ronde autour de Dufresny en scène, avec Guy Spielmann, Vincent Tavernier, les comédiens des Malins Plaisirs et qui veut…



17h : Synthèse conclusive du colloque : Martial Poirson (Université de Paris 8) et Guy Spielmann (Georgetown University)



17h30 : Pot de clôture.

—



Inscription obligatoire pour assister au colloque :

https://forms.gle/FxFBNSrvyBAJxGrV7



Pour toute autre information merci d’écrire à : dufresny2024@gmail.com.