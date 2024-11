Textes et images en habit d’encre : livre illustré, revue illustrée, estampe (1830-1970). Soutenance HDR d'Hélène Védrine (Sorbonne Univ.)

Hélène Védrine soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches le samedi 21 décembre 2024 à 14 heures, en Sorbonne (17 rue de la Sorbonne, salle des thèses D 306, entrée à droite de la Chapelle, 1er étage à gauche).

Sous le titre Textes et images en habit d’encre : livre illustré, revue illustrée, estampe (1830-1970), le dossier d’habilitation réunit un ensemble de travaux portant sur la relation du texte et de l’image dans le livre et la revue aux XIXe et XXe siècles. Il comporte :

- un volume d’articles organisé en cinq sections (Icônes et iconologie modernes ; Régimes et frontières du livre illustré ; Le pli et le plomb : la fabrique du livre ; L’image dans les revues : outil de réseau, instrument critique ; The rest is silence : Hamlet fin-de-siècle)

- un ouvrage inédit intitulé Illustrer Les Fleurs du Mal (1859-1918). Une harmonie contre-tendue

- un mémoire de synthèse intitulé Figures de la disjonction.

Le jury sera composé de :

Sophie BASCH, professeure des universités, Sorbonne Université, garante

Olivier BIVORT, professeur des universités, université Ca’ Foscari, Venise

Philippe KAENEL, professeur des universités, UNIL, Lausanne

Ségolène LE MEN, professeure émérite des universités, université Paris Nanterre

Évanghelia STEAD, professeure des universités, université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Bernard VOUILLOUX, professeur émérite des universités, Sorbonne Université.