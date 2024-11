Eugène Maïté, Étudier la littérature sans la lire ?

Comment comprendre une pratique à la fois connue et méconnue : l’évitement par des élèves de la lecture à domicile des œuvres prescrites par leur enseignant de français ? La pratique est connue, car les élèves n’ont pas attendu l’ère du numérique pour se dérober aux lectures imposées ; elle paraîtra familière à tout enseignant de français. Elle reste pourtant méconnue car on dispose de très peu d’études sur ce phénomène, quand bien même la sociologie et la didactique se sont intéressées aux non-lecteurs.

S’appuyant sur une enquête de terrain, cet ouvrage va au plus près de ceux qui y seront nommés « les non-lecteurs scolaires » afin de mieux comprendre qui sont ces élèves, quelles sont les raisons de leur non-lecture, et comment ils travaillent malgré ou plutôt avec leur non-lecture. Mettant en regard les pratiques des élèves, en classe et hors de la classe, de celles de l’enseignement de la littérature au lycée, cette recherche fait émerger les logiques complexes de la non-lecture et donne à voir la diversité des non-lecteurs scolaires.

Cette étude permettra d’ouvrir des perspectives à l’enseignement de la littérature en révélant ce qui peut expliquer l’abandon de la lecture des œuvres imposées par certains élèves mais aussi les ressources dont dispose l’école pour transformer des non-lecteurs scolaires en lecteurs partiels, parfois enthousiastes, des livres étudiés.

