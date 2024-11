Entre le corps et l’esprit : les larmes (Le Mans)

Colloque international

Entre le Corps et l’Esprit : les Larmes

14-15 novembre 2024 Le Mans Université

Faculté des Lettres Langues et Sciences Humaines

Salle Bleue, bâtiment de la MSH

organisation par

Florence Dumora (3L.AM, Le Mans université), Cécile Bertin-Elisabeth (EHIC, Université de Limoges),

et Christine Orobitg (TELEMMe Aix Marseille Université)

—

Jour 1 : 14 Novembre

Matin

Accueil des intervenants à 9h

Ouverture officielle du colloque par Reza Mir-Samii, doyen de l’UFR Lettres, Langues et Sciences humaines

Ouverture scientifique du colloque par Florence Dumora, Cécile Bertin-Elisabeth et Christine Orobitg

Session 1 : 9h30-10H30

Les saintes larmes (Modération par Florence Dumora)

Anne-Gaëlle Cuif, « La douceur ou le miracle des larmes. Lectures néo-testamentaires du phénomène lacrymal au Moyen Âge » (Université de Strasbourg, Laboratoire CHER) A DISTANCE

Carl-Loris Raschel, « Pleurer dans le Désert : les scènes de larmes dans l’hagiographie monastique égyptienne » (Musée du Louvre)

Alice Lamy, « Les larmes dans la philosophie et la littérature du XIIIe siècle, chez Thomas d’Aquin, Jean de Meung et Hadewijch d’Anvers » (Université de Picardie Jules Verne, TRAME, UR 4284)

Discussion 10h30-10h50

Session 2 : 11h05-12h05

Écrire les expériences religieuses (Modération par Fernando Copello)

Estelle Garbay Velázquez, « Las lágrimas místicas : la función del llanto en la oración del recogimiento » (Université de Bourgogne, Centre Interlangue Texte, Image, Langage TIL, UR 4182)

Joseph Brichet, « Mit Thränen soll mein Aug mir meinen Khiel befeuchten » : larmes et rhétorique de la sincérité dans la littérature spirituelle en langue allemande du XVIIe siècle » (Doctorant contractuel à Sorbonne-Université, EA 3556 REIGENN)

Gilles Sambras, « De l’usage des larmes dans la poésie profane et religieuse dans l’Angleterre de la première modernité » (Université de Reims, CIRLEP, EA4299)

Discussion 12h05-12h20

Après-midi

Session 3 : 14h10-15h10

Cœur féminin, cœur masculin : sexe des larmes ? (Modération par Koffi Hognaglo)

Paula Almeida Mendes, « Modèles larmoyants au Portugal à l’époque moderne : textes et contextes » (Université de Porto, CITCEM) A DISTANCE

Cécile Iglesias, « “Cansados ojos míos, ayudadme a llorar el mal que siento”. Y a-t-il un langage féminin des larmes dans la poésie lyrique espagnole au Siècle d’or ? » (Université de Bourgogne, Centre interlangue Texte, Image, Langage TIL, UR 4182)

Christine Marguet, « Les larmes masculines dans le roman baroque espagnol » (Université Paris 8, Laboratoire d’Études Romanes)

Discussion 15h10-15h30

Session 4 (1) 15h30-15h50 Évolutions dans la représentation des larmes ? Modération Cécile Bertin-Elisabeth



Nathalie Godnair, « “Et la larme vous vient à l’œil, de tristesse et de compassion” : L’apparition des larmes comme réaction esthétique à l’automne de la Renaissance (1570-1620) » (Université de Tours, CESR)

Visite de la Cathédrale Saint-Julien, guidée par Vincent Corriol 17h-18h

Jour 2 : 15 Novembre

Matin

Session 4 (2): 9h00-9h40

Évolutions dans la représentation des larmes ? (Modération par Cécile Bertin-Elisabeth)

Helena Queiros, « Les larmes des religieuses entre abondance et retenue : de l’analyse lexicographique à l’évolution anthropologique » (Docteure, Université de Poitiers)

Loredana Trovato, « “Les larmes sont le langage muet de la douleur” (Voltaire). Traitement et caractéristiques de l’entrée « larme » dans les dictionnaires d’hier et aujourd’hui » (Université de Messine)

Discussion 9h40- 9h55

Session 5 : 10h-11h

Sensibilité des larmes : le temps des Lumières (Modération par Gilles Sambras)

Isabelle Tremblay, « Larmes et consolation dans le roman sentimental des Lumières » (Collège militaire royal du Canada, Kingston)

Audrey Souchet, « Clarissa, or, The History of a young Lady (1748): la force des larmes» (Université de Caen)

Discussion 11h-11h15

Session 6 : 11h 30-12h30

Regards scientifiques sur les larmes (Modération par Laetitia Tabard)

Juliette Morice, « Le secret des larmes chez Cureau de la Chambre : médecine et philosophie morale » (Le Mans Université, 3L.AM)

Stanis Perez, « “C’est d’avoir pleuré” (Louis XIII) : physiopolitique des larmes dans la famille royale (France, XVIIe siècle) » (MSH Paris Nord, Pléiade, UR 7338)

Alexandra Urbaniak, « Lágrimas del enamorado en el Dolce stil nuovo en el cruce de la literatura y la medicina » (Doctorante, Université Adam Mickiewicz, Poznán)

Discussion 12h30-12h45

Après-midi

Session 7 : 14h00- 15h00

Valeurs morales dans les représentations antiques et tardo-antiques des pleurs (Modération par Julie Fintzel)

Eleonora Tola, « Les larmes de Byblis (Ovide, Mét. 9, 450-665) ou les paradoxes physiques et textuels d’un désir interdit » (Université de Córdoba, Argentine, CONICET) A DISTANCE

Julie Minas, « Sénèque et la consolation : la quête des larmes justes » (Doctorante, Centre Léon Robin, ED 433, Sorbonne Université, Paris)

Grâce Porterie, « Les larmes héroïques dans les épopées chrétiennes latines de l’Antiquité tardive » (Doctorante, Université Toulouse II, Laboratoire PLH, Équipe CRATA, France) A DISTANCE

Discussion 15h00-15h15

Session 8 : Ouverture aux Mastérisants : 15h15-15h30

« Deuil et poésie » : une présentation des étudiants de Master Études culturelles internationales (ECI), option lettres (sous la conduite de Laetitia Tabard)

Discussion 15h30-15h45

Clôture et fin du colloque 16h00

—

Pour assister au colloque en ligne :

https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/2412581280?pwd=T095d3J5RmpiczVGYUoyNFR2QkN4Zz09

ID de réunion: 241 258 1280

Code secret: 311657