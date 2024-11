Terra incognita : zone à explorer (BPI, Centre Georges Pompidou, Paris)

Certains lieux, plus que d’autres, sont emblématiques des changements politiques survenus au cours des dernières décennies. Villes de demain, zones à défendre ou sites industriels reconvertis en paysages bucoliques : autant d’espaces façonnés par l’engagement de leurs habitants et par des présences invisibles à l’œuvre.

Terra incognita, nouvelle collection des éditions Flammarion, explore ces lieux inconnus. À la croisée du récit et de l’essai, elle mêle écriture et image, savoirs et expériences, enquêtes et théories, et nous amène dans un village minier en Lusace, à Detroit en faillite ou encore dans des “zones”, terrains symboliques d’engagement politique du XXIe siècle.

Avec :

Les directeur·rice·s de la collection Terra incognita :

Frédérique Aït-Touati, historienne des sciences, directrice de recherche au CNRS et metteure en scène



Arnaud Esquerre, sociologue et directeur de recherche au CNRS

Les autrices :

Lucie Taïeb, écrivaine, traductrice et chercheuse, autrice de La Mer intérieure : en quête d’un paysage effacé (Flammarion, 2024)

Raphaëlle Guidée, chercheuse, autrice de La Ville d’après : Détroit, une enquête narrative (Flammarion, 2024)

Jeanne Etelain, chercheuse, autrice de Zones (à paraître chez Flammarion en avril 2025)

Animée par :

Frédérique Roussel, journaliste à Libération