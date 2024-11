Jean-Louis Fournel, Savonarole. L'arme de la parole

Le frère dominicain Jérôme Savonarole partage avec Machiavel l’étrange privilège d’être affecté d’une légende noire, celle d’un « fou de Dieu » qui a imposé à Florence à la fin du XVe siècle une « féroce dictature morale ». Savonarole ne renvoie plus à un personnage historique singulier mais à la façon dont son exemple a été repris dans l’histoire, qui se résume à une réforme fanatique des mœurs et à l’établissement d’une théocratie. Mais comment le peuple de Florence a-t-il été persuadé du caractère inspiré de la prédication de frère ? Le lien que Savonarole entretient avec Florence et l’Italie du XVIe siècle pose en fait des questions cruciales sur la religion et la politique, sur les effets de l’une sur l’autre et sur la définition même du charisme prophétique.

C’est pourquoi le récit de la vie de Savonarole que livrent Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini suit la réforme progressive de la République. Faire l’histoire du prédicateur dans la Florence où il fut considéré par beaucoup comme un prophète et joua un rôle proprement politique avant d’être pendu et brûlé le 23 mai 1498, implique en effet de comprendre le pouvoir de sa parole. Les sermons et les autres formes de « publications » de Savonarole deviennent ainsi un instrument précieux pour reconstituer ce dialogue étonnant qui se noue entre prédicateur et citoyens dans un laps de temps limité mais d’une intensité et d’une tension rares.

