Territoire(s) et genre(s) dans les Amériques (Paris Nanterre)

FR : Ce colloque international explore les liens entre genre(s) et territoire(s) dans l’espace géographique des Amériques — ou Abya Yala —, de l’époque pré-hispanique à nos jours. La pluralité des Amériques, qu’elle soit linguistique, politique et culturelle, requiert de croiser les regards et les approches. Ce colloque propose un dialogue pluri et interdisciplinaire à partir de l’anthropologie, la sociologie, la littérature, l’histoire, la géographie, les sciences politiques, l’archéologie et l’études des arts. Il analyse les dynamiques de genre et de territoire à partir des perspectives décoloniales et intersectionnelles.

ES : Este coloquio internacional explora los vínculos entre género(s) y territorio(s) en el espacio geográfico de las Américas — o Abya Yala — desde la época prehispánica hasta la actualidad. La pluralidad de las Américas, ya sea lingüística, política o cultural, requiere cruzar miradas y enfoques. Este coloquio propone un diálogo pluri e interdisciplinario desde la antropología, la sociología, la literatura, la historia, la geografía, las ciencias políticas, la arqueología y el estudio de las artes. Analiza las dinámicas de género y de territorio desde perspectivas decoloniales e interseccionales.

EN : international colloquium explores the links between gender(s) and territory(ies) in the geographical space of the Americas — or Abya Yala — from pre-Hispanic times to the present day. The plurality of the Americas, whether linguistic, political, or cultural, requires intersecting perspectives and approaches. This colloquium offers a multi- and interdisciplinary dialogue drawing from anthropology, sociology, literature, history, geography, political science, archaeology, and arts. It analyzes the dynamics of gender and territory from decolonial and intersectional perspectives.

Programme :

Jeudi 9 janvier 2025

8h45 : Ouverture du colloque - Diana Burgos-Vigna & Zoraida Carandell (Université Paris-Nanterre, CRIIA).

9h-10h20 : Conférence inaugurale

Marc Calvini-Lefebvre & Claire Sorin (Aix-Marseille Université, LERMA) : « Quels lieux de mémoire pour le féminisme ? ».

10h20-10h30 : Pause café

10h30-12h : Table ronde « Genre(s) et migrations »

Lucie Jaouen (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8504 Géographie-Cités) : « Contourner l’interdiction territoriale d’avorter aux Etats-Unis : mobilité et agentivité des femmes du Texas au Nouveau-Mexique ».

Tania Romero Barrios, (Université Paris 8, LER/CERLOM/IFEA) : « Le 25N dans les yeux de l’é-im-migration latino-américaine ».

Juliette Danfakha (Université Paris-Nanterre, LESC) : « La migration des transgressions. Gestion des normes par les jeunes filles indigènes tseltales de San Juan Cancuc à Mexico DF ».



12h-14h : Pause déjeuner

14h-16h : Table ronde « Genre et arts »

Alexia Grolleau (Université Paris-Nanterre, CRIIA) : « Estancia y Doméstica (2012) ou la suprématie de « la Casa » : une approche poétique de la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave ».

David Barreiro Jímenez (Université Paris-Nanterre, CRIIA) : « La forme littéraire et l’expression du territoire dans la « décennie de la terreur » péruvienne: le cas des stérilisations forcées sous gouvernement d’Alberto Fujimori ».

Gaëlle Guillet Sariols, (Université de Lille, CECILLE) : « Des lieux et des corps : analyse de Welcome to lipstick et de Plaza de la Soledad de Maya Goded ».

Corinne Gondouin Weisse, (Université Paris-Nanterre, CREA) : « Lignes de partage et territoires en partages dans l’imaginaire cartographique de Cristina García ».

Vendredi 10 janvier

8h45 : Accueil du public

9h-9h45 : Projection de courts-métrages

Breaking the circle, 15mn.

Suicidrag, Andrea Pérez Su, Arturo Rivera Nietos, 2016, 9mn.

9h45-10h : Pause café

10h-12h : Table ronde « Genre et espaces ruraux »

Vanessa Pastorini, (Université de São Paulo / Laboratoire d’Anthropologie Sociale EHESS) : « Les femmes Yanomami : le corps-territoire ciblé par les “garimpeiros” ».

Génesis Guzmán-Padilla (EHESS) : « Les maternités paysannes confrontées à la monoculture de l’ananas : survivre à l’incertitude toxique et à la dépossession par des pratiques de soins. Un cas d’Amérique centrale ».

Elisa Domen (Université Paris-Cité) : « Care et territorialités genrées dans le semi-aride brésilien : une perspective métabolique de l’espace domestique ».

Cristina García Martínez (Université de Grenoble Alpes/Université Rovira i Virgili) : « Corps et territoires : espaces de résistance décoloniale dans le Pacifique colombien ».

12h-13h45 : Pause déjeuner

13h45-15h35 : Table ronde « Genre et espaces urbains »

Claire-Emmanuelle Block (Université Rennes 2, Arènes, UMR 6051) : « Une voisine m’a dit qu’une certaine Rosa de la Población 18 de Septiembre pratiquait des avortements » : avorter illégalement en ville au Chili, 1960-2000 ».

Victoria Pasero Brozovich, (Université Nationale de La Plata, Centre de Recherches Géographiques) : « Les femmes au service de la mémoire : les réseaux féministes dans les quartiers populaires de Mendoza, Argentine (2012-2021) ».

Franckel Moreau (Universidade Federal do Pará, UFPA-PPGA) : « Cultures urbaines et genre : la participation des femmes dans l'évolution du slam à Belém ».

15h35-15h50 : Pause café

15h50-17h10 : Conférence de clôture

Delphine Lacombe (CNRS URMIS-CEMCA) : « Matrimoine mémoriel et alter-monumentalisme : Les territorialisations ouvertes des luttes de femmes et féministes à Mexico ».