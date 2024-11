Jean-Pierre Andrevon, Un siècle de S.F. Ecrite et dessinée vue de France des années 1920 à nos jours

Avec la collaboration de Jean-Pierre Fontana et Claude Ecken

Tout le monde a entendu (peut-être a dit) : « C’est de la science-fiction ! » Vraiment ? Mais qu’est, en fait, cette littérature qu’on a longtemps rejetée à la marge mais a conquis le droit de cité, le cinéma et ses blockbusters n’y étant pas étranger ? La SF, qu’on va nommer par cet acronyme désormais familier, a une histoire qui, en France, commence avec Jules Verne mais a vu une première explosion dans les années 1920, avec Rosny aîné entre autres, puis une seconde au début des années 1950 avec la création des premières collections spécialisées.

La SF, c’est avant tout des auteurs, des autrices peut-être oubliés ou inconnus des lecteurs de base. Car qui connaît encore Robert Young ou Octavia Butler ? Où trouver les romans de Van Vogt ? C’est pour répondre à ces questions que cet ouvrage, qui parcourt un siècle de parutions nationales à travers toutes les manifestations qui en découlent, propose une remise en mémoire, qui se veut une base la plus solide possible à l’heure de sa publication, porte ouverte sur le futur.

Jean-Pierre Andrevon, maître d’oeuvre de l’ouvrage, a publié en 1969 son premier roman de science-fiction, Les Hommes-machines contre Gandahar (devenu film sous la caméra de René Laloux). Plus de 90 livres ont suivi, accompagnés par une activité critique dispensée dans de nombreux magazines, notamment le mythique Fiction et aujourd’hui encore dans l’Écran Fantastique. Il est ici accompagné par Jean-Pierre Fontana et Claude Ecken, qui font eux aussi partie du paysage de la SF française.