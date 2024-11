Étudiants en exil : enjeux et dynamiques inclusives (Rennes)

Nous avons le plaisir de vous informer de la journée d'études : "Etudiants en exil : enjeux et dynamiques inclusives" qui se tiendra les 14 et 15 novembre à l'Université de Rennes 2 et au cinéma l'Arvor.

Organisée par le laboratoire LIDILE (Linguistique – Ingénierie – Didactique des Langues) et par le CIREFE (Centre International Rennais d'Études de Français pour Étrangers) cette journée interdisciplinaire réunit des enseignants chercheurs, des associations, des étudiants de didactique du FLE, des étudiants en exil,.

Au programme, une restitution par des étudiants du DU Passerelle de leur expérience d'écriture créative avec l'autrice Belinda Cannone

Le projection du film film Même si tu vas sur la lune (2024), réalisé par Laurent Rodriguez avec des étudiants en exil qui sera suivi d'une discussion avec l'équipe de tournage au cinéma Arvor.

La journée du 15 sera composé de 6 conférences et d'une table ronde réunissant des associations rennaises.

Patricia Gardies : « Le DU Passerelle : une réponse universitaire etsociale en faveur des étudiant/es réfugié/es ».

Pierre Salam : « Construire un DU Passerelle dans un contexte universitaire : retour sur une décennie solidaire et créative ».

Sophie Busson : « Conditions de vieet d'études des étudiants en exil du DU Passerelle : analyse croisée de deux enquêtes ».

Table ronde avec des avec des représentants des associations et organismes accueillant des personnes en exil à Rennes « Intégration des personnes en exil : quelles représentations et quelles priorités ? »

Marie-Laurence Flahaux : « Être étranger et étudier en Europe : le cas des étudiants originaires d'Afrique subsaharienne en France et en Belgique ».

Sarah Degee : « Dispositifs académiques et parcours d'étudiants syriens en Belgique : réalités et enjeux ».

Clémence Jensen : « La vulnérabilité des réfugiés et demandeurs d’asile : concepts et réalités légales »