Hugues Daussy et Philippe Chareyre (dir.), La France huguenote

Comment la minorité protestante française a-t-elle pu survivre sur les terres du roi très chrétien, fils aîné de l’Église ? Confrontés aux persécutions, en butte à l’hostilité des catholiques intransigeants, pourchassés par les officiers royaux, les huguenots ont su se structurer, dans la clandestinité puis au grand jour, afin de résister en dépit de leur grande vulnérabilité.

Grâce à une organisation ecclésiastique originale, le système consistorial-synodal, et aux institutions politiques dont ils se sont dotés, ils ont réussi, au prix d’un combat acharné, à obtenir provisoirement leur intégration au corps du royaume avant d’en être à nouveau rejetés après la Révocation de l’Édit de Nantes.

En une vaste fresque inédite, ce livre retrace l’aventure de cette minorité religieuse en quête de reconnaissance, puis d’établissement et enfin de survie. Il jette une lumière nouvelle sur ces institutions huguenotes peu connues dont le fonctionnement reposait sur un principe de représentativité peu commun dans l’Europe des monarques absolus. Il étend ses perspectives jusqu’aux espaces européen et américain du Refuge qui accueillirent les réformés persécutés. Ils y reproduisirent leur mode d’organisation ecclésiastique pour y fonder des communautés dont certaines ont traversé les siècles. Il jette un éclairage nouveau sur les rapports entre Église et État et les prémices du pluralisme confessionnel.

