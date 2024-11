Cycle de trois rencontres avec Richard Peduzzi autour de l'exposition "Perspective. Mobilier, décors, dessins" (Paris)

Cycle de trois rencontres

Dans le cadre de l’exposition que lui consacre le Mobilier national, Richard Peduzzi nous invite à discuter autour de la scénographie, des arts décoratifs aujourd’hui et des paysages sur scène.

– Mercredi 20 novembre à 18h30 : « Le Vide montre le plein », conversation avec Stéphane Lambert (écrivain et spécialiste d'histoire de l'art).

Lecture de textes par Micha Lescot et Valentine Catzéflis.

Introduction à l’exposition et au travail de Richard Peduzzi à travers la question de la place laissée au vide dans ses créations, qu’il s’agisse de peinture, de décor de théâtre ou de mobilier. Comment s’emparer du vide sans le déranger ? Comment structurer et manipuler le vide par l’éclairage, la construction de la perspective et le mouvement ?

Une conversation à bâtons rompus avec l’écrivain Stéphane Lambert, spécialiste d’histoire de l’art, ponctuée par des lectures de textes littéraires ou philosophiques extraits de la bibliothèque de Richard Peduzzi.

– Mercredi 27 novembre à 18h30 : « Manifeste pour les arts décoratifs », discussion menée par Hervé Lemoine (Président du Mobilier national) et Emmanuel Tibloux (Directeur de l’École nationale supérieure des Arts décoratifs).

Un dialogue entre les différents corps de métiers des arts du spectacle et des arts décoratifs – du design graphique au dessin de mobilier, en passant par l’art du costume, de la photographie et de l’éclairage de scène pour faire valoir l’importance de la pluridisciplinarité dans la création artistique et dans la scénographie en particulier.

Regards sur la double injonction qui pèse aujourd’hui sur la création scénographique entre restriction du temps et des moyens alloués à la création et extension de son domaine d’action à la muséographie et au cinéma.

Invités :

Philippe Apeloig (Graphiste)

Caroline Champetier (Directrice de la photographie et réalisatrice)

Sylvain Dubuisson (Designer de meubles)

Martine Kahane (Conservateur général)

– Mercredi 11 décembre à 18h30 : « Lieux vécus et paysages rêvés », échange modéré par Arnaud Laporte (journaliste)

Cet échange avec des spécialistes de l’histoire de l’urbanisme et de la fabrique du paysage au théâtre cherche à ouvrir de nouvelles perspectives sur les interactions entre paysages urbains et théâtraux dans les créations visuelles et scénographiques de Richard Peduzzi.

Un voyage à travers les villes qui ont inspiré ses créations (Le Havre, Paris, New York, Vienne) et les lieux dans lesquels il a inscrit son travail, tant comme créateur (Piccolo Teatro à Milan, TNP de Villeurbanne, festival de Bayreuth, Théâtre Nanterre-Amandiers) que directeur (École nationale supérieure des Arts décoratifs et Villa Médicis). Mais surtout, une exploration des paysages mentaux et des contrées imaginaires vers lesquels ses travaux emportent le visiteur au fil de l’exposition, entre rêve et mémoire.

Invités :

Anne-Françoise Benhamou (Dramaturge et professeure des universités en Études théâtrales)

Pierre Causse (Maître de conférences en Études théâtrales)

Olivier Gaudin (Maître de conférences à l’École de la nature et du paysage de Blois)

Isabelle Moindrot (Professeure des universités en Études théâtrales)

Rencontres ouvertes au public, gratuitement et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Exposition « Richard Peduzzi. Perspective. Mobilier, décors, dessins » du 16 octobre au 31 décembre 2024 à la Galerie des Gobelins.



Responsable de la programmation (Mobilier national) : Marc Bayard

Coordination des rencontres : Wallerand Bazin (Université d'Oxford), Elisabeth Darrobers (Sorbonne Université) et Antoine Girard (ENS-PSL)