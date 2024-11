Jacques Sohier, Virginia Woolf, l'envol du roman

Cet essai s’intéresse à l’ensemble des activités littéraires de Virginia Woolf. Autrice d’un Journal de 1915 à 1941, d’une abondante Correspondance, de plusieurs volumes de critique littéraire, active au sein de la Hogarth Press qu’elle fonde avec son mari, Leonard Woolf, en 1917, Virginia Woolf n’a que peu à voir avec la réputation de femme de lettres dépressive dont elle est affublée. Entourée de ses amis du Bloomsbury Group, elle accordait une place centrale aux échanges avec ceux qui allaient devenir des personnages centraux du modernisme britannique à l’instar de l’essayiste iconoclaste Lytton Strachey, du grand économiste Maynard Keynes, des peintres et critiques d’art Roger Fry, Clive Bell, Vanessa Bell, ou encore du poète T.S. Eliot.

L’étude se consacre aux grands romans de Virginia Woolf. Nuit et Jour (1919) et Jacob’s Room (1922) sont présentés comme les premiers textes qui prennent la mesure du « romanesque » avant de déconstruire l’échafaudage narratif pour laisser souffler un vent vivifiant de nouveauté qui a pour fondement l’importance accordée au « moment », quoi qu’il puisse contenir, et à « la sensation » qui englobe le non-dit, les difficultés de l’interlocution entre les sexes, comme le rapport du sujet humain au monde et à autrui. L’approche des grands romans de la maturité de Mrs Dalloway (1925), La Promenade au phare (1927), Orlando (1928), The Waves (1931), Années (1937), jusqu’à Entre les actes (1941) s’élabore à partir de la phénoménologie et de la théorie du récit. Les rapports de Virginia Woolf à l’art, à la folie, à la corporéité, au féminisme, à la biographie, à l’Histoire et à ce qu’elle appelait d’une façon à la fois vague et parlante, « la vie », sont analysés afin de mettre en lumière la spécificité de l’écriture d’une romancière incomparable.

Jacques Sohier est maître de conférences en littérature britannique à l’université d’Angers.

Lire un extrait…

Sommaire :

Introduction



I. Le romanesque et le roman



La combinatoire narrative dans Nuit et jour

L’indétermination suggestive dans La Chambre de Jacob

Virginia Woolf et James Joyce



II. Mrs Dalloway, l’immixtion des consciences aliénées



Clarissa Dalloway

La religion

La folie



III. Vers le phare : vers les figures intensives



Le père, la mère

La scène du repas et la polyphonie des discours

Les modes de l’art



IV. Orlando (1928), Virginia Woolf biographe



Les faits et la fiction

Un biographe shandéen

D’un genre l’autre



V. Les Vagues (1931) : les vagues de la vie et les métamorphoses du corps parlant



Le corps vivant

Le corps-sans-organes

L’intercorporéité et le corps du texte



VI. Les Années (1937), l’essai-roman



L’innarêtable lecture

Le patriarcat déconstruit

L’éternel retour



Conclusion

Bibliographie