Croyances, cultes et environnement, XVIe-XXIe s. (Montpellier)

Journée d’étude Modernités, Montpellier, 5 mars 2025

« Croyances, cultures et environnement (XVIe-XXIe siècles) »

Cette journée d’étude, prévue en mars 2025, a pour but de faire dialoguer plusieurs chercheurs autour d'une réflexion commune : penser l’environnement, comme objet naturel et comme objet culturel, dans une perspective d’histoire sociale et religieuse.

Organisation

ESTRADÉ Lilian (Doctorant contractuel en histoire contemporaine / CRISES - UPVM3)

FOURCADE Michel (MCF en Histoire contemporaine / CRISES - UPVM3)

KIRSCHLÉGER Pierre-Yves (MCF en Histoire contemporaine / CRISES - UPVM3)

Dans son sens premier, l’environnement traduit « ce qui entoure », et induit de facto un point de référence : l’homme. L’environnement devient par conséquent une totalité, qui s’inscrit dans un jeu d’échelles, mais son objectivation ne peut s’affranchir de représentations sujettes à des mutations historiques. L’étude portera donc moins sur « l’environnement milieu » ou sur « l’environnement système », que sur « l’environnement problème », avec une focale attentive non pas aux interactions qui font la conaturalité de l’homme avec ce milieu, mais aux perturbations historiques qui s’opèrent au sein même de ces interactions. L’analyse s’inscrira par conséquent dans la manière dont l’homme domine son environnement ; dont il le remplit ; dont il le cultive ; dont il le garde ; dont il se le représente ; dont il le théorise ; dont il le contemple ; aussi dans la manière dont ses cultures et ses croyances sont façonnées par ce dernier.

L’anthropocentrisme culturel qu’induit ces dialectiques a pu être sujet à de vives critiques historiques, au point de considérer parfois les croyances occidentales comme la matrice des valeurs à l’origine de la crise écologique actuelle (L. White, « The Historical Roots of Our Ecologic Crisis », 1967). Pourtant, les pesanteurs très contemporaines relatives à cette crise ne pourraient éclipser la profondeur des rapports historiques occupés par l’homme avec son environnement dès l’époque moderne, tant au niveau culturel, social qu’intellectuel. Car en effet, « le problème de tous ces grands récits d’éveil, de révélation ou de prise de conscience est qu’ils sont historiquement faux » (C. Bonneuil, J.B Fressoz, L’Événement Anthropocène, 2013).

Il s’agira par conséquent de penser l’histoire moderne et contemporaine en lien avec l’histoire de la Terre, tant dans les représentations faites de l’environnement, que dans l’influence même du milieu naturel sur la conscience, les idées et les croyances. Cette journée d’étude s’inscrira par conséquent dans le thème Natura du laboratoire CRISES, enrichi des thématiques développées dans le programme « Croyances religieuses et interprétations dans les sociétés » du thème Societas.

Deadline : 20 novembre.



Réponse : avant 24 novembre.

Contact : Lilian Estradé (Doctorant contractuel en histoire contemporaine / CRISES - UPVM3), lilianstrd@gmail.com.