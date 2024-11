Aspects de la sémiotique des cultures, avec Lia Kurts-Wöste (Séminaire "La reconstruction", en ligne)

Lia Kurts-Wöste

(Université Bordeaux-Montaigne)

Aspects de la sémiotique des cultures

Mardi 12 novembre 2024, 18h-19h15

Pour ainsi dire totalement occulté par la sémiotique française, et largement négligé par la sémiotique contemporaine, le champ d’investigation des sciences de la culture n’est pourtant ni nouveau ni inconnu sur le plan international. Né au début du siècle dernier dans l’espace germanique, il a permis de réinscrire la connaissance scientifique dans une vaste réflexion critique et fédérative sur la diversité des conditions d’accès au sens propre à l’humain – de la science aux mythes, en passant par les arts et les rites ; de l’expérience perceptive la plus rudimentaire aux formes culturelles les plus sophistiquées.

En dialogue avec la communauté internationale, les Cahiers de sémiotique des cultures se donnent pour objectif de contribuer à son approfondissement en France et à sa reconfiguration par l’apport de nouveaux auteurs, notamment dans le souci de tenir compte d’une situation écologique inédite, qui oblige l’humain à se décentrer et à ne pas évacuer ce qui fait sens au profit de formalismes abstraits. La relation problématique entre sciences de la culture et écosémiotique, non donnée d’avance et à inventer collectivement à partir de principes épistémologiques partagés, est ainsi mise au travail.

Les Cahiers de sémiotique des cultures accueillent des textes sur l’écologie du sens, sur les relations entre l’humain et la pluralité de ses milieux d’évolution, sur les questions d’échelle et de responsabilité dans les processus de sens en transferts et de construction historique des pratiques et objets culturels. On en donnera un aperçu, à travers une présentation du programme éditorial déjà publié et à venir.

Lia Kurts-Wöste sera présentée par Astrid Guillaume (Sorbonne Université), Directrice fondatrice des Cahiers de sémiotique des cultures et de la collection Sémiotique aux Classiques Garnier.

—

Lia Kurts-Wöste est Maîtresse de Conférences (HDR) à l’Université Bordeaux-Montaigne et membre de l’UR « Plurielles » 24142. Elle développe des travaux en sémiotique des cultures et élabore des éléments de synthèse articulant sémiolinguistique, sémiotique comparée, stylistique et herméneutique, notamment à partir de corpus poétiques modernes et de corpus musicaux. Derniers ouvrages parus : Mondes et poésie. Au cœur des sciences du langage et de la culture (PUBordeaux, 2023); Acte et tact herméneutiques (Champion, 2022) ; avec Astrid Guillaume, Faire sens, faire science (ISTE, 2020) (Making sense, making science (ISTE-Wiley, 2021) ; avec Sophie Jollin-Bertocchi, Anne-Marie Paillet et Claire Stolz, La simplicité. Manifestations et enjeux culturels du simple en art (Champion, 2017).

—

Références bibliographiques

Cahiers de sémiotique des cultures

2024 – 1, no 1 – Sciences, épistémologie, arts –

Perspectives de l’énaction

Sous la direction de Jean-François Gerard,

Marie-Line Maublanc, Sören Frappart et Régis Missire

2024 – 2, no2 – A Hundred Years of Symbolic Forms –

From Cassirer to Contemporary Research /

Les Formes Symboliques ont cent ans –

De Cassirer à la recherche contemporaine

Sous la direction de Jørgen Røysland Aarnes, Jean Lassègue et Ingmar Meland

- avril 2025 : N°3 Écologie du sens, sens de l'écologie (coord. Pierluigi Basso Fossali & Lia Kurts-Wöste)

- oct. 2025 : N°4 Semiotic Anthropology. From Cassirer to contemporary Research/ Anthropologie sémiotique. De Cassirer à la recherche contemporaine (coord. Jean Lassègue, Ingmar Meland, JØrgen RØysland Aarnes)

- avril 2026 : N°5 Ponctuation et formes-sens (titre provisoire, coord. Michel Favriaud)

- oct. 2026 : N°6 Saussure et l'Orient (coord. Giuseppe d'Ottavi)

—

Dans la nouvelle collection Sémiotiques

Sémiomusicologie de la harpe gaélique ancienne

Auteur : Michaud-Laine (Vincent)

Résumé : La sémiomusicologie est un nouveau champ épistémologique qui s’inscrit en sémiotique et dans le renouveau des sciences de la culture. L’ouvrage dévoile les grands principes de la

sémiomusicologie et son opérativité pratique avec comme exemple l’étude de la harpe gaélique ancienne.

Parution : 02/10/2024

Éditions Classiques Garnier, Collection : Sémiotiques, n° 1