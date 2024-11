"Penser le cinéma comme forme sensible". Conf. de José Moure (séminaire Bruno Clément & François Noudelmann, en Sorbonne & ligne)

"L'écriture de la pensée", séminaire de François Noudelmann et Bruno Clément

La prochaine séance du séminaire aura lieu le

vendredi 8 novembre de 15h à 17h

Nous aurons ce jour-là le plaisir d'accueillir et d'entendre José MOURE, amateur et théoricien du cinéma, qui présente ainsi son propos:

José MOURE, "Penser le cinéma comme forme sensible"

À partir de l’analyse de quelques extraits de films d’époques différentes (de Jean Renoir à Lucrecia Martel), cette conférence se propose d’interroger la façon spécifique dont s’est nouée et se noue la relation du sens et du sensible au cinéma. Il s’agira de se demander comment entre détachement du regard et subjectivisation, entre extériorité et intériorité, entre représentation et simulation, l’art cinématographique peut se penser dans sa capacité à filmer non seulement la chose et l’idée de la chose, mais aussi l’effet sensible que celle-ci produit.

José Moure: Professeur en études cinématographiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est notamment, avec Daniel Banda, l'auteur des anthologies : Charlot : histoire d'un mythe (Flammarion, 2013) ; Avant le cinéma : l'œil et l'image (Armand Colin, 2012) ; Le cinéma : l'art d'une civilisation – 1920-1960 (Flammarion, 2011) ; Le cinéma, naissance d'un art – 1895-1920 (Flammarion, 2008). Il a récemment publié : Histoire vagabonde du cinéma (avec Vincent Amiel, Vendémiaires, 2020) et Aux commencements du cinéma (collection "Épures", Presses universitaires de Rennes, 2023).

—

Comme d'habitude cette séance sera à la fois virtuelle et vive.

Pour celles et ceux qui sont dans l'incapacité de venir écouter en Sorbonne notre invité, vous pourrez malgré tout être avec nous si vous actionnez le lien que voici : https://nyu.zoom.us/j/96893504773

Pour les autres, le lieu de rendez-vous est le même que d'habitude:

Université Paris Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, salle de la Bibliothèque du CELLF, escalier I, 2e étage.

Pour franchir les contrôles à l'entrée de l'université, une invitation est nécessaire (la retirer auprès de bpe.clement@gmail.com), ainsi qu'une pièce d'identité.