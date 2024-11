Le passé du Moyen Âge (Sorbonne nouvelle & BnF)

Quel passé, quels passés le Moyen Âge a-t-il reconnus pour siens ou a-t-il, à l’inverse, laissés dans l’ombre ? Y a-t-on distingué des passés proches et des passés lointains ? Pour définir quels présents, et au terme de quelles opérations d’opposition, de déplacement, de réinvention, de forgerie ? Ce colloque international, où sont appelés à se croiser les points de vue de chercheurs et de conservateurs, s’interrogera sur le rapport du Moyen Âge au(x) passé(s) en élargissant la réflexion à tous les domaines relevant de la production de l’art et du savoir.

