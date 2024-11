Yves Peyré, Vertige du surréalisme

À l'occasion des 100 ans de la publication du Manifeste du surréalisme, cet ouvrage donne à voir à travers des dialogues entre art et littérature, l’intense créativité collective qui a animé le mouvement jusqu’à sa disparition officielle en 1969.

Le surréalisme a embrassé toutes les formes d'expression : la littérature et singulièrement la poésie, la peinture et la sculpture mais aussi la photographie qui y atteint ses lettres de noblesse. La finalité de ce livre est de restituer largement le mouvement, de ses antécédences à ses retombées avec, en son cœur, le surréalisme lui-même. En mettant en regard les œuvres de plus de 100 écrivains et artistes, il donne à voir l’intense créativité collective qui a animé le surréalisme en France mais également en Belgique, en Tchécoslovaquie, et jusqu’au Japon. Ce livre est un voyage en toute liberté dans les rebonds d’une création qui, dans l’action, ne cessait de se repenser, un mouvement que l’on croit connaître mais qui surprend toujours.



Avec des textes et des œuvres d’art des figures majeures du surréalisme – de ses antécédences à ses retombées –, parmi lesquelles Louis Aragon, Antonin Artaud, André Breton, Claude Cahun, René Char, Salvador Dalí, Giorgio De Chirico, Robert Desnos, Marcel Duchamp, Paul Éluard, Max Ernst, Alberto Giacometti, Vassily Kandinsky, Wifredo Lam, Michel Leiris, Dora Maar, René Magritte, Man Ray, André Masson, Henri Michaux, Lee Miller, Joan Miró, Meret Oppenheim, Francis Picabia, Toyen, Tristan Tzara…

Lire un extrait…