Georges Didi-Huberman, Gestes critiques

La critique constitue sans doute l’activité primordiale de toute pensée émancipatrice. Or elle se doit d’être — philosophiquement — aussi délicate que radicale. Elle fera tout autre chose, par exemple, que seulement récriminer, dire du mal, chercher noise, vouer aux gémonies, exiger le dernier mot.

Ainsi nul ne saurait lui prescrire une forme unique. Comment pourrait-elle devenir conforme à un modèle unique, elle dont la tâche est justement de déconstruire tous les conformismes ? La critique sera donc plurielle, faite de différents gestes possibles. Il y a le geste socratique, que Platon nommait une « technique critique » ou discriminante. Il y a le geste de la lecture philologique, celle qui aura permis à Lorenzo Valla ou à Spinoza de mettre en question, de façon aussi incisive que minutieuse, l’autorité religieuse attachée à certains dogmes. Il y a l’invention de la critique sensuelle par Diderot et, naturellement, ce geste des Lumières effectuépar Kant qui, cependant, distinguait bien la critique de tout système. Il y a, chez les Romantiques allemands, cette façon de critiquer en poètes et, chez Marx, le grand combat critique destiné à transformer le monde. Il y a chez Walter Benjamin un geste critique destiné à nous faire saisir tout à la fois le « courage du poète » et, sur le plan politique, une certaine « organisation du pessimisme ». Il y a le geste d’inservitude selon Michel Foucault : le geste à faire pour n’être pas gouverné.

En reprenant il y a cinquante ans la formule de Marx — « critique de la politique » —, Miguel Abensour n’a-t-il pas créé une collection exemplaire de ces gestes critiques ? Or son pluralisme n’a rien d’éclectique : c’est bien plutôt un éventail ouvert sur l’extraordinaire fécondité de l’activité critique dans la longue durée de l’histoire. Toute une bibliothèque de la liberté, en somme. Une ouverture aux mille façons possibles de mettre en pièces les conformismes de la pensée, politique notamment. Ayant introduit en France les textes majeurs de la Théorie critique, cette collection a également réuni, sous sa fameuse couverture rouge, des lignes de pensées qui vont d’Étienne de La Boétie à Ernst Bloch, de Karl Marx et Pierre Leroux aux surréalistes, de Hegel à Simmel, Benjamin, Arendt ou Kracauer… Elle n’a pas craint non plus de toujours donner la parole à de patients et radicaux chercheurs contemporains.

Il fallait s’interroger, ce que tente ce livre, sur la cohérence et l’exigence propres à Miguel Abensour, tant dans sa politique éditoriale que dans son oeuvre personnelle, car les deux sont indissolublement liées. On découvre alors que ce défenseur des « guetteurs de rêves », qui a repensé la notion d’utopie — donc d’espérance politique —, n’a cheminé en tous sens que pour éprouver la fécondité de ce qu’on devra, en fin de compte, nommer une constellation de l’imagination critique.

