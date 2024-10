Louise Suszek, Approche sociopoétique du "parcours de Cendrillon" au XIXe s.. Il était des femmes...

Louise Suszek

Approche sociopoétique du « parcours de Cendrillon » au XIXe siècle. Il était des femmes...

Paris, Classiques Garnier, coll. Archives des lettres modernes,2024

George Sand, Charlotte Brontë et Elizabeth Gaskell reprennent dans La Petite Fadette, Jane Eyre et Nord et Sud un même « parcours de Cendrillon ». Ascension sociale et symbolique, cette trajectoire des héroïnes entre en tension avec les représentations véhiculées par le conte et la société du milieu du XIXe siècle.

