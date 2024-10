Premier rôle aux animaux autres qu’humains dans les fictions : agentivité, expérience, point de vue

Colloque 2024 du Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL)

Org. : Romain Bionda (Université de Lausanne)

Université de Lausanne | 28-29 novembre 2024

Depuis La Chèvre de monsieur Seguin (1869) d’Alphonse Daudet au moins, et jusqu’au jeu vidéo Stray (2022) de BlueTwelve Studio, de très nombreux récits sont construits autour des capacités d’action, des expériences ou des points de vue possibles ou supposés d’un animal non humain. Ce faisant, ils prennent le risque de représenter des situations dans lesquelles il peut a priori sembler artificiel ou inintéressant de se projeter, parce que celles-ci paraissent peu crédibles ou trop lointaines. Ces récits mettent alors en place plusieurs types de stratégies pour accompagner ou favoriser l’imagination de leurs publics – leur projection ou immersion dans l’histoire racontée, voire leur identification à un personnage d’animal non humain.

Ces journées ont pour objectif de s’interroger sur les fictions littéraires, théâtrales et vidéoludiques dont le personnage principal, ou l’un des personnages principaux, est un animal non humain. Nous étudierons en particulier les œuvres qui, dans la représentation proposée de l’agentivité, de l’expérience ou du point de vue de cet animal, en signalent la part d’altérité – celles qui, pour le dire autrement, ne font pas de l’animal non humain uniquement une métaphore ou une allégorie, mais s’intéressent au moins partiellement à son altérité propre. Celle-ci peut concerner l’appareil perceptuel, les états mentaux ou les intérêts de cet être au corps plus ou moins différent du nôtre (des cerfs aux pieuvres, en passant par les chauves-souris ou les dauphins).

Cela étant, nous nous demanderons comment la mise en œuvre de la représentation de cette altérité animale accompagne, déplace ou sape, dans les œuvres étudiées, le mouvement de projection, voire d’identification du public humain. Quelles stratégies, quels dispositifs, quels procédés et quels réglages narratifs ou stylistiques sont-ils mis en place par l’œuvre pour garantir l’intérêt de ses destinataires ? Sont-ils spécifiques à un art ou à un médium ? Comment l’œuvre met-elle en tension la représentation des différences entre les humains et les autres animaux – plus ou moins marquées et radicales selon les espèces distinguées – avec les divers rapports d’identité interspécifique qui existent malgré tout ? Pourquoi et comment lire, voir ou jouer, en somme, des fictions non humaines ?

—

Programme

Jeudi 28 novembre 2024 | Géopolis 2137

12h50 | Accueil

13h00 | Direction du CIEL

Mots de bienvenue

13h05 | Romain Bionda (UNIL)

Introduction

Archéologie des représentations littéraires de la subjectivité animale

Modération : à définir

13h20 | Adrien Mangili (Université de Genève)

Le point de vue animal dans le Cymbalum Mundi (1537) : vertige épistémologique et subversion

13h40 | Nicolas Corréard (Université de Nantes)

Satire, fable, roman animal : l’émergence d’une agentivité narrative des animaux au XVIIe siècle

14h00 | Élisabeth Plas (Université Sorbonne Nouvelle)

"Un chien se mit à le suivre" : zoopoétique de la rencontre dans le récit du XIXe siècle

14h20 | Discussion

14h50 | Pause

Tentatives littéraires contemporaines I : décentrements

Modération : à définir

15h10 | Davy Desmas Loubaresse (Institut national universitaire Champollion)

Modalités et enjeux de la représentation de l’altérité animale dans la littérature hispano-américaine

15h30 | Amélie Aubert-Noël (Université de Lille)

L’être humain, "ennemi numéro un" ? Différences et conflits entre humanité et animalité dans Il pianeta irritabile de Paolo Volponi et L’assemblea degli animali de Filelfo

15h50 | Alain Romestaing (Université Clermont Auvergne)

Pas copains comme cochons : conquêtes porcines du premier rôle dans quelques récits

16h10 | Discussion

16h40 | Pause

Genres non réalistes I : cinéma et jeu vidéo

Modération : à définir

17h00 | Gérald Sinclair (UNIL)

Décentrer la sensorialité ? Concepts, procédés, problèmes pour les fictions interactives et émulatrices

17h20 | Audrey Halley (Indiana University Bloomington), à distance

Miauler, ronronner, griffer : comment l’altérité du chat devient un outil ludique et narratif dans les jeux vidéo

17h40 | Juliette Bessette (UNIL)

Penser l’agentivité des vivants marins : la figure de l’essaim

18h00 | Discussion

18h30 | Fin de journée

—

Vendredi 29 novembre 2024 | Géopolis 1612

08h40 | Accueil

Genres non réalistes II : littérature

Modération : à définir

09h00 | Aurélie Huz (Université Paris Nanterre)

Évolutions, élévations, révélations: rencontres science-fictionnelles avec l’étrange animal terrestre

09h20 | Jodie Lou Bessonnet (Université Bordeaux Montaigne)

Quelle place pour la primatologie dans l’écriture des personnages de chimpanzés? Anthropocentrisme, inspiration scientifique et jeux de langage chez Pierre Boulle, Will Self et Tristan Garcia

09h40 | Vanessa Besand (Université de Bourgogne)

Place et rôle des animaux dans la littérature non réaliste au XXe siècle

10h00 | Discussion

10h30 | Pause

Tentatives littéraires contemporaines II : tensions

Modération : à définir

10h50 | Riccardo Barontini (Université de Pau et des pays de l'Adour)

Ambiguïtés cognitives du point de vue animal

11h10 | Liwen Chen (Université Paris Cité)

Comment faire parler les animaux aujourd’hui ? Sur Anima de Wajdi Mouawad et La Dure Loi du karma de Mo Yan

11h30 | Pauline André-Dominguez (EHESS et Museum national d’histoire naturelle)

Zoopoétiques océaniques : anthropomorphisme et langage poétique

11h50 | Discussion

12h20 | Déjeuner

—

Problèmes d'interprétation : lecture et mise en scène

Modération : à définir

14h00 | Cécile Neeser-Hever (Université de Genève)

De qui la victime est-elle le nom ? Personnification, allégorie et identification dans Le Couple (1909) de Sholem-Aleykhem

14h20 | Françoise Heulot-Petit (Université d’Artois)

Ravie de Sandrine Roche : mettre en scène une chèvre et éprouver le sentiment de liberté, une expérience pour le jeune public

14h40 | Discussion

15h00 | Pause

Collaborations interespèces : théâtre et cinéma

Modération : à définir

15h20 | Agnieszka Soltysik Monnet (UNIL)

Sur la route avec Eo

15h40 | Ignacio Ramos-Gay (Universitat de València)

Bien-être animal et mise en scène contemporaine en France (2007-2020)

16h00 | Discussion

16h20 | Fin du colloque.