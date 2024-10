Les conférences mensuelles du GRHAM 2024-2025 (Paris)

Programme 2024-2025 des conférences mensuelles du GRHAM

Lieu : Galerie Colbert (Université Paris 1 / INHA), 2 rue Vivienne, 75002 Paris.

Dates et horaires : les jeudis soirs, 19h-20h (sauf précisions contraires ci-dessous). Un pot de l’amitié suivra les conférences.

Le 28 novembre 2024 (19h-20h), salle Walter Benjamin (rez-de-chaussée)

Présentation de l’exposition “Oudry, peintre de courre. Les chasses royales de Louis XV”

Par Oriane Beaufils, directrice des collections de la Villa Ephrussi-de-Rothschild à Saint Jean-Cap-Ferrat, conservatrice du patrimoine

5 décembre 2024 (18h-19h), salle Fabri de Peiresc (rez-de-chaussée)

Présentation de l’exposition “Merveilles !” du musée national de la Céramique

Par Anaïs Boucher, conservatrice du patrimoine en charge des collections antiques et des faïences des XVIIe-XVIIIe siècles de la Cité de la Céramique-Sèvres

12 décembre 2024 (19h-20h), salle Jullian (1er étage)

Conférence : Matières, couleurs, effets : lambris et plafonds d’alcôves dans les décors français

Par Sandra Bazin-Henry, maître de conférences en histoire de l’art moderne à l’université de Franche-Comté.

30 janvier 2025 (16h-20h), salle Walter Benjamin (1er étage)

Les 10 ans du GRHAM !

16h-17h45 – Assemblée générale du GRHAM

18h-19h30 – Conférence : Ce qui lie dans ce qu’on voit. La question du lien dans les arts visuels (XVIIe-XVIIIe siècles)

Par Etienne Jollet, professeur d’histoire de l’art moderne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne & Elisabeth Fritz, directrice adjointe du Deutsches Forum für Kunstgeschichte

à partir de 19h30 – Cocktail des 10 ans du GRHAM

13 février 2025 (19h-20h), salle Jullian (1er étage)

Conférence : Le connoisseur en action : révolution optique et théorie de l’art (XVIIe-XVIIIe siècles)

Par Valérie Kobi, professeure assistante d’histoire de l’art moderne et de muséologie à l’Université de Neuchâtel

27 mars 2025 (19h-20h), salle Walter Benjamin (rez-de-chaussée)

Conférence : Matériaux et techniques des peintres français au XVIIIe siècle : histoire et science

Par Art In Lab, laboratoire d’analyses techniques et scientifiques spécialisé dans le domaine de l’art et de l’archéologie

24 avril 2025 (19h-20h), salle Fabri de Peiresc (rez-de-chaussée)

Conférence : Le marché de la tapisserie ancienne

Par Anne-Sophie V. Radermecker, Associate Professor en Art Market Studies à l’Université libre de Bruxelles

22 mai 2025 (19h-20h), salle Walter Benjamin (rez-de-chaussée)

Conférence : L’évolution du marché du dessin ancien depuis la Seconde Guerre mondiale

Par Benjamin Peronnet, marchand d’art de dessins anciens

Sans oublier les visites de l’année qui seront annoncées au fur et à mesure à nos adhérentes et adhérents !

Chaque conférence fera l’objet d’une annonce dédiée sur notre site internet : nous y indiquerons les légères modifications (horaires/dates) susceptibles d’intervenir.