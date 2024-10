Emanuele Arioli , Les chevaliers de la table ronde

Lancelot, Perceval, Yvain, ces noms de chevaliers de la Table Ronde ont passé les siècles. Mais tant d’autres, imaginés au Moyen Âge, ont été oubliés. Qui se souvient en effet que l’on a pu en compter plus de 150 ?

Un manuscrit du xve siècle, unique en son genre, a entrepris de les rassembler et de fixer pour la postérité leurs destins, leurs portraits, ainsi que leurs blasons. Magnifiquement illustré, il condense tout l’univers du roi Arthur et du Graal, en présentant ses valeurs et ses lois. On y lit également les serments qui commandaient l'action des chevaliers aussi bien que les règles des tournois arthuriens. Car les aventures de ces figures romanesques n’ont pas seulement nourri les imaginaires : elles inspiraient la noblesse médiévale qui arborait fièrement les écus de l’angélique Galaad ou du beau Tristan.

Cette « encyclopédie arthurienne », inédite jusqu’à ce jour, retrouve enfin la lumière grâce au travail du chercheur Emanuele Arioli, artisan de la résurrection du chevalier Ségurant. Il s’agit là d’une formidable porte d’entrée pour découvrir la légende du roi Arthur et le monde des chevaliers de la Table Ronde. Le Brun sans Joie, Radouin le Perse, Solinan du Bois, Lupin des Croix et tous les autres retrouvent ici une identité et surtout un nom.

Feuilleter l'ouvrage sur le site de l'éditeur…