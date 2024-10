"Tour du monde de l’album dans un marché mondialisé". Conf. de Nathalie Beau (Séminaire Littérature de jeunesse, Besançon)

Séminaire de recherche en Littérature de Jeunesse 2024-2025 intitulé : « Les Vies mineures, les papiers & les ombres. Petit itinéraire buissonnier en Littérature de jeunesse »,

co-dirigé par Élodie Bouygues et Julia Peslier, co-directrices du programme "Écritures et scène de la jeunesse" (Laboratoire Elliadd, EA 4661, pôle Arts et littérature, Université de Franche-Comté, Besançon)



Nous aurons le plaisir d’accueillir pour notre deuxième séance :

Nathalie BEAU,

Ancienne responsable du secteur international du CNLJ/ BnF et

membre du comité « Albums » de la Revue des livres pour enfants

« Tour du monde de l’album dans un marché mondialisé »

Le mercredi 13 novembre de 16h à 18h, bâtiment Canot, salle T07

Séminaire ouvert au public et aux mastérant.es du parcours "Littérature de jeunesse", master "Lettres et humanités".



Notre intervenante : Nathalie Beau a créé une des premières librairies pour enfants en 1977. Membre fondateur de l’Association des libraires spécialisés pour la jeunesse, elle l’a présidée pendant cinq ans. Après un passage par l’édition, elle a rejoint La Joie par les livres (aujourd’hui CNLJ - BnF), pour prendre en charge le secteur international. Elle a publié différents albums, livres et articles sur le livre jeunesse.

Crédits illustration : Nathalie Beau, Raconte-nous encore nous une histoire. Pourquoi lire les 80 classiques du Père Castor?, Flammarion jeunesse, 2016.

Le bâtiment Canot se trouve avenue Louise Michel, à Besançon. Information complémentaire : httpshttp://slhs.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu195/plans-des-locaux-5979.html

Responsables du séminaire :

Élodie Bouygues (Pôle Arts et Littérature - ELLIADD UR 4661) : elodie.bouygues@univ-fcomte.fr

Julia Peslier (Pôle Arts et Littérature - ELLIADD UR 4661) : julia.peslier@univ-fcomte.fr

Prochaines séances :

Le jeudi 13 février de 15h à 17h au Grand Salon (Université de Franche-Comté, Faculté des Lettres)

François FIÈVRE (InTRu, Université de Tours, établissement)

“Le Conte et la silhouette : une esthétique de la simplicité” à l’occasion de la parution : Le Conte et la Silhouette. Archéologie d’une rencontre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2024.



Le vendredi 14 février de 15h à 17h au Grand Salon (Université de Franche-Comté, Faculté des Lettres)

Charlotte MICHAUX (ELLIADD, Docteure et professeure au Collège Ballan-Miré, académie d’Orléans)

“Contes & albums contemporains du féminin et du sauvage : La Petite Rouge Courroux de Victoria Dorche (Sarbacane, 2021), Cap! de Loren Capelli (2019), Le Détour de Rosenne Brécard, (La Partie, 2022)”à l’occasion de la parution “Faire vivre la littérature”, Cahiers Pédagogiques, numéro co-dirigé avec Jacques Crinon