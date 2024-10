Sophie Pujas, Chefs-d'œuvre disparus. Ces trésors que vous ne verrez jamais plus

Saviez-vous qu’un Van Eyck fit l’objet d’une demande de rançon ? Qu’un Caravage volé par la mafia est toujours porté disparu ? Qu’une toile admirée sombra avec le Titanic ? Que Monet représenta le pire des dangers pour ses propres œuvres ? Que le gouvernement de Vichy détruisît un ballon qui décorait Paris ? Qu’un Picasso explosa dans un crash aérien ? Que certaines œuvres se sont inexplicablement évanouies des réserves des musées qui devaient les conserver ?

La vie des chefs-d’œuvre n’est pas de tout repos, et souvent digne d’un roman. À travers le destin rocambolesque de plus d’une centaine d’œuvres, ce livre explore la façon dont l’art peut disparaître. Cambriolages, pillages, erreurs humaines, incendies ; les dangers sont innombrables… mais l’espoir parfois permis ! Visite guidée parmi ces chefs-d’œuvre que vous ne verrez (peut-être) jamais plus.