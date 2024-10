Nec ut interpres sed ut... philosophus : pourquoi éditer et commenter encore les textes philosophiques cicéroniens ? (Paris Sorbonne)

Partenaires : Sorbonne Université (SU), Université Franco-Allemande (UFA), Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU), Eichstätter Universitätsstiftung (KU), Maximilian-Bickhoff-Universitätsstiftung, Société Internationale des Amis de Cicéron (SIAC), Università degli Studi di Torino (UniTO)

Organisateurs : Fabio Bellorio et Veronica Revello

Grâce à un nouvel élan exégétique et philologique qui s’est emparé de la figure du philosophe Cicéron au cours des dernières années, nous pouvons nous défaire de l’image de l’Arpinate comme simple traducteur de la philosophie grecque à Rome. Par ce colloque international, intitulé « Nec ut interpres sed ut… philosophus : pourquoi éditer et commenter encore les textes philosophiques cicéroniens ? », nous nous fixions un objectif novateur dans l’univers philologique au sens large du terme : offrir un point de rencontre de différents horizons méthodologiques avec une approche kaléidoscopique du Corpus Leidense (De natura deorum, De divinatione, De fato, Timaeus, De legibus, Topica, Paradoxa Stoicorum, Lucullus), des Academici libri, des Tusculanae Disputationes, du De finibus bonorum et malorum et du De officiis. Nous entendons donc créer un atelier d’étude et de discussion ouvert tant aux Professeurs d’Université qu’aux chercheurs indépendants et aux jeunes chercheurs (doctorants, docteurs et post-doctorants) dans les domaines de l’ecdotique, de l’exégèse philosophique et rhétorique, de la philologie matérielle et de l’étude du Fortleben portant sur la figure de Cicéron philosophe.

LUNDI 4 NOVEMBRE 2024 – PHILOLOGIE

9h00 Accueil des participants

9h15 Discours d’ouverture



MATINÉE : LES ACADÉMIQUES COMME ÉTUDE DE CAS PHILOLOGIQUE

Président de séquence : Charles Guérin (SU)



9h30 Carlos Lévy (AIBL) : Éditions anciennes, éditions nouvelles : le cas Reid

10h20 Tiziano Dorandi (CNRS) : Cicéron au travail. Considérations sur la composition et la toute première circulation des Academici libri

10h50 Pause

11h05 Terence Hunt (London) : An introduction to Cicero's Academici libri

11h35 Discussion

12h20 Déjeuner



APRÈS-MIDI : DÉFIS PHILOLOGIQUES DANS LES TEXTES PHILOSOPHIQUES

Présidente de séquence : Sophie Aubert-Baillot (Lille)



14h15 Jula Wildberger (AUP) : How can we edit Panaetius' Peri tou kathêkontos – and should we?

14h45 Cédric Scheidegger Laemmle (Basel) : Philosophical paradox and lived reality. Shedding light on Paradoxa Stoicorum

15h15 Pause

15h30 Camille Marrou (SU) : La translittération des mots grecs, un intérêt littéraire et philosophique ?

16h00 Bart Huelsenbeck (Ball State) : The multilayered text: Cicero’s Tusculan Disputations and beyond

16h30 Discussion

17h30 Cocktail



MARDI 5 NOVEMBRE – PHILOSOPHIE

MATINÉE : (RE)LIRE LA PHILOSOPHIE CICÉRONIENNE

Président de séquence : Bardo M. Gauly (KU)



9h00 Gernot Michael Müller (Bonn) : Kulturgeschichte und Kommentar – Zur kulturwissenschaftlichen Relevanz einer Kommentierung von Ciceros Philosophica am Beispiel der Tusculanae disputationes

9h50 Sophie Aubert-Baillot (Lille) : La notion de constantia dans les Tusculanes

10h20 Pause

10h35 Federica Lazzerini (Torino) : Community, state, and identity in Cicero's political philosophy

11h05 Mauro Bonazzi (Bologna) : Cicéron historien de la philosophie

11h35 Discussion

12h20 Déjeuner



APRÈS-MIDI : TRADITIONS PHILOSOPHIQUES ET RÉCEPTION CICÉRONIENNE

Président de séquence : Philippe Rousselot (SIAC)



14h15 Clara Auvray-Assayas (Rouen) : Enjeux philosophiques de l'adaptation du Timée par Cicéron

14h45 Anne-Isabelle Bouton Touboulic (Lille) : Entre reprise et réplique : la réception des Academica de Cicéron dans le Contra Academicos de saint Augustin

15h15 Pause

15h30 Laura Bevilacqua (Chicago) : Revisiting Cicero’s Utilitates: A Fresh Perspective on Roman Personifications

16h00 Elisabeth Begemann (Erfurt) : Roman religion in the 19th century: Georg Wissowa on Cicero’s de legibus II

16h30 Discussion

19h30 Dîner



MERCREDI 6 NOVEMBRE – HUMANITÉS NUMÉRIQUE

MATINÉE : CICERO MAGISTER SCIENTIAE COMPUTATRALIS

Présidente de séquence : Jula Wildberger (AUP)



9h00 Julie Giovacchini (CNRS) : La philosophie ancienne est-elle computationnalisable ? Problèmes épistémologiques et technologiques

9h30 Ana Kotarcic (Zurich) : La rencontre entre Cicéron et l’Intelligence Artificielle : la détection automatique de similarités sémantiques

10h00 Pause

10:15 Ermanno Malaspina (SIAC) : Il plusvalore di un’edizione critica digitale di Cicerone filosofo con il programma Edition Visualisation Technology (EVT)

10h45 Discussion

11h15 Conclusions

Pour participer à la conférence sur place, si on ne travaille pas ou si on n'étudie pas à Sorbonne Université, il faut s'inscrire au lien suivant :

https://forms.gle/v5xNFyg8vWL7CrRE8

Pour suivre le colloque à distance

Salle Webinaire « CicPhil2024 » :

https://webinaire.sorbonne-universite.fr/rooms/1o7-xna-ei9-udv/join