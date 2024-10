Géraldine Lepan

Les Passions en politique. L’amitié des citoyens

Paris, Classiques Garnier, coll. Constitution de la modernité, 2024

La tradition juridico-politique du contrat social semble exclure l’amitié civique. Pourtant, les citoyens sont des êtres affectés et affectifs : Hobbes, Spinoza et Rousseau, ne l’ont pas ignoré. Penser la fraternité et la solidarité révèle comment les institutions, prises dans les passions, les modifient.

