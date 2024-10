"Épimodernisme et crédit littéraire : spéculer à l’ère de la post-vérité" (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Colloque international / International Conference

« Épimodernisme et crédit littéraire : spéculer à l’ère de la post-vérité »

« Epimodernism & Literary Credit: Speculating in a Post-Truth Age »

Universités Paris Nanterre (LIPO) / Sorbonne Nouvelle (CERC et IUF) / et Rennes 2 (Groupe phi, CELLAM)

Les 7 et 8 novembre 2024, au Campus Condorcet à Paris, Centre de colloques, salle 3. 05

—

Jeudi 7 novembre / Thursday, November 7th

9h-9h30 : accueil des participants et café amélioré / welcome coffee (the gourmand version)

09h30 : Loïse Lelevé (Université Paris Nanterre) : introduction

Créditer le passé ? Spécularités / How to Credit the Past? Specularities

10h : Csaba Horvàth (KGRE, Budapest), « Mirror writing, or the aspiration towards a narration. The Return of the Novel Form and the Phantom Pain in the European Novel »

10h30 : Christophe Schuwey (Université Bretagne Sud), « Information et marketing : regard épimoderne sur le XVIIe siècle »

11h : discussion et pause-café /discussion and coffee break

Qui mesure la vérité ? / Who Estimates the Truth?

11h30 : Szilvia Ritz (University of Szeged), « “There is no truth on earth that is unique and encompasses everything.” History and Truth in Epimodern Austrian Novels. »

12h : Alexander Mionskowski (ELTE, Budapest), « L’entropie du politique : La mesure de la terreur de notre temps par László Krasznahorkai »

12h30 : discussion et déjeuner /discussion and lunch break

Spéculer sur et avec les corps / Speculating On and With Bodies

14h : Thomas Barège (Université Polytechnique des Hauts de France), « Peut-on spéculer sur la valeur marchande des humains ? Clara y la penumbra de José Carlos Somoza »

14h30 : Barbara Servant (CELLAM), « Spéculer sur les jeunes filles qui échappent et disparaissent »

15h : Carola Paolucci (Sorbonne Nouvelle), « L’argent et le corps comme objets post-réels dans Résister ne sert à rien de Walter Siti »

16h : discussion et pause / discussion and break

Crises de la confiance et détours de la vérité / Trust Crises and Truth Diversions

16h30 : Stephan Krause (GWZO, Leipzig), « The hero’s credit ? “Siegfried rajnai utazása” [“Siegfried’s Rhine Journey”] and Térey’s poetics of the contemporary »

17h : Vladimir Zorić (University of Nottingham), « The Epimodern/Fiduciary Aspects of David Albahari’s novel Leeches »

17h30 : Gaëlle Debeaux (Université Rennes 2) et Quentin Amalou (Université d’Avignon), « Dire le vrai et parler juste dans Hécube, pas Hécube de Tiago Rodrigues : étude d’un dispositif spec(tac)ulaire épimoderne »

18h : discussion et pause / discussion and break

18h30 : L’épreuve de vérité 1 / Truth Test #1 : Lecture et discussion avec Alban Lefranc / Reading and Discussion with Alban Lefranc

—

Vendredi 8 novembre / Friday, November 8th

À qui profite le crédit narratif ? Effets et limites de la construction de l’autorité auctoriale / Who Benefits From Narrative Credit? Auctorial Authorities: Effects & Limitations

09h30 : Zoltán Varga (Institute of Literary Theory at the Hungarian Academy of Sciences), « De l’ère du soupçon à l’âge de l’autofiction : vérité autobiographique et vérité poétique »

10h : Mona Danel (Eötvös Loránd University, Budapest), « Can we Trust a Man? Immersive (Grand) Male Narratives of Fragile Masculinities (Karl Ove Knausgård: Min Kamp. 6. and Michel Houellebecq: Anéantir »

10h30 : discussion et pause café / discussion and coffee break

Rhétorique, crédit et vérité / Rhetorics, Credit and Truth

11h30 : Ian James (King’s College, Cambridge), « La rhétorique spéculative et les réflexions du réel »

12h : Franc Schuerewegen (Université d’Anvers), « Je vous dis, en vérité, qu’il n’y a pas de vérité. Réflexions pseudo-linguistiques »

12h30 : discussion

13h : déjeuner / lunch break

Des identités spéculatives ? / Speculative Identities

14h30 : Yolaine Parisot (UPEC), « Spéculer sur le post-esclavage, un geste épimoderne ? The Fraud, “premier roman historique” de Zadie Smith »

15h : Sophie Picard (Aix-Marseille Université), « Le roman comme espace de débat spéculatif : Identitti de Mithu Sanyal (2021) »

15h30 : discussion

Des institutions invisibles ? / Invisible Institutions

16h : Florent Coste (Université de Lorraine), « La littérature, les institutions du sens et la destitution de la réalité »

16h30 : discussion et pause / discussion and break

17h : L’épreuve de vérité 2 / Truth Test #2 : « Dis la chose comme elle est » : Emmanuel Bouju (Sorbonne Nouvelle) réfute Pierre Senges (qui réplique)

17h30 : Conférence-performance : Alexandra Saemmer (Université Paris 8), « Le pays des Sudètes est situé au bord de la mer »

18h30 : Cocktail de fin / Cocktail.