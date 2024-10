Colloque

La mer dans la littérature jeunesse :

Enjeux politiques, écologiques et éducatifs

Citadelle d’Amiens, salle C002

—

Mercredi 4 décembre

9h : accueil, café

9h30 : Accueil et présentations

10h- 12h : Mer et didactique – Modératrice : Anne Delbrayelle

10h-10h25 Catherine HUCHET et Annette Schmehl-Postaï (INSPE/Université de Nantes) : Lecture littéraire et éducation au politique à l’école et en formation. Se construire comme sujets lecteurs « engagés » via des éco-graphies pour la jeunesse.

10h25-10h45 Kathy Similowski (INSPE de Versailles/Université de Cergy-Pontoise) : Réécritures scolaires des robinsonnades.

10h45-11h05 Marlène Boudhau (INSPE de Guadeloupe/Université des Antilles) : Enjeux axiologiques de la mer dans la littérature jeunesse caribéenne

11h05-11h25 Béatrice Finet (INSPE d’Amiens/Université de Picardie Jules Verne) : Des usages de la mer dans les livres de la liste de références de C3.

11h30-12h : Échanges

12h-14h Pause déjeuner

14h-15h : Intérieur-extérieur – Modératrice : Laurence Ignazi

Émilie Delon (INSPE d’Amiens/Université de Picardie Jules Verne) : Mers intérieures.

Isabelle-Rachel Casta (Université d’Artois) : Twilight au bord de la mauvaise mer : vampires en hiver ?

15h-15h20 : Échanges

15h20-15h35 Pause

15h35-16h55 : Images de la mer -- Modératrice : Zoé Commère

15h35-15h55 Charlotte Navion (Université de Franche-Comté/UQAM) : Le Snow Baby : récit photo-illustré d’une enfance au bord de la mer polaire.

15h55-16h15 Christelle Camsuza (INSPE/Université de Bordeaux) : Représentations et fonctions de l'espace maritime dans les albums de littérature de jeunesse : l'exemple de Max Ducos.

16h15-16h35 Aymeric Audegond (INSPE d’Amiens/Université de Picardie Jules Verne) : La littératie visuelle de la mer au sein des éditions jeunesses de l’œuvre de Jules Verne.

16h35-16h55 : Échanges

—

Jeudi 5 décembre

8h45-9h45 : Thématiques écologiques – Modératrice : Marie Laniel

8h45-9h05 : Sophie Pelissier-Chaze (INSPE d’Amiens/Université de Picardie Jules Verne) : Adaptation du roman jeunesse Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler de Luis Sepúlveda par le dessinateur Cever. Enjeux littéraires, traductionnels et éco-citoyens.

9h05-9h25 Laure de Nervaux-Gavoty (Université Paris Est Créteil) : La mer dans les écofictions dystopiques contemporaines ou la littérature jeunesse face au défi environnemental : Le Temps des ogres de M. Montmoulineix, (Hélium, 2023).

9h25-9h45 : Échanges

9h45-10h : Pause café

10h-12h05 : Lectures politiques de la mer – Modératrice : Noëlle Benhamou

10h-10h25 : Christiane Connan-Pintado et Gersende Plissonneau (INSPE/Université de Bordeaux) : Le « passage du milieu » dans les récits d’esclavage pour la jeunesse

10h25-10h45 : Zoé Commère (INSPE d’Amiens/Université de Picardie Jules Verne) : La mer en liberté : variations sur la figure du pirate

10h45-11h05 : Geoffrey Poitou (Université de Strasbourg) : Quand Pif fait plouf ! Vivre et comprendre la mer à travers un magazine « rouge », de la fin de 1969 aux années 1980.

11h05-11h25 : Patricia Mothes (Institut catholique de Toulouse) : De la mer à l’amer : imaginaires et représentations de la mer dans les albums de jeunesse 6 – 12 ans traitant de la migration.

11h30-12h : échanges

12h-13h30 Pause déjeuner

13h30-15h30 Lectures et relectures des classiques du roman maritime – Modérateur : Patrick Haluska

13h30-13h55 : Virginie Actis (INSPE de Paris/Sorbonne Université) et Hélène Raux (INSPE de Paris/Sorbonne Université) : Moby Dick à hauteur d’enfants ?

13h55-14h15 : Camille Sainson (Université Laval) : L’aventure marine chez Jules Verne : une approche symbolique de la mort

14h15-14h35 : Florent Montaclair (INSPE de Besançon/Université de Franche-Comté) : Fonction narrative et politique du naufrage dans l'œuvre de Jules Verne

14h35-14h55 : Noëlle Benhamou (INSPE d’Amiens/Université de Picardie Jules Verne) : Un capitaine de quinze ans et Deux ans de vacances de Jules Verne : romans d’aventures, d’apprentissage ou fables écologiques ?

14h55- 15h25 : Échanges

15H25-15h40 Pause

15h45-16h05 : Conclusion par Daniel Compère (Université Paris 3-Sorbonne nouvelle).