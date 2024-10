Les voyages d'exploration des Amériques d'Alexander von Humboldt et Aimée Bonplan. Conf. de Fred Stauffer (Château de Coppet, Suisse)

Dans le cadre des Rencontres de Coppet :

LES VOYAGES D'EXPLORATION DES AMERIQUES D'ALEXANDER VON HUMBOLDT ET D'AIMEE BONPLAN

Conférence par Fred Stauffer, conservateur principal, Conservatoire et Jardin botanique de Genève

Dans cette troisième conférence de la 11e saison culturelle des Rencontres de Coppet 2024, nous retraçons les cheminements complexes des spécimens collectés par les savants Humboldt et Bonpland entre 1787 et 1804 en Amérique, lors de leur retour en Europe. Ces collections sont également utilisées pour établir la localisation actuelle (et la composition) d’importants jeux de matériel associés à ce voyage, ainsi que pour explorer les relations existantes entre les spécimens, les notes de terrain contenues dans le Journal Botanique et les descriptions parues dans les divers volumes de Nova Genera et Species Plantarum (1816-1825), qui demeure, sans doute, la plus significative contribution de l’expédition à la taxonomie des plantes néotropicales.

Fred Stauffer est le conservateur principal de l’herbier de phanérogamie aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG). Il et aussi chargé de cours à l’Université de Genève. Depuis plus de 23 ans il s’est spécialisé dans l’étude des palmiers, et a publié plus de 50 ouvrages scientifiques en lien à cette famille de plantes tropicales. Ses multiples connaissances englobent également les domaines de la morphologie et de l’anatomie végétale, ainsi que l’histoire des explorations botaniques (p.e. expédition de Humboldt et Bonpland, expédition de Martius et de Spix).

Entrée libre sur réservation préalable (ci-dessous).