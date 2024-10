Traductions, réflexions, correspondance : Ludmila Savitzky à la lumière de l’archive. Séminaire général de critique génétique (ITEM, Paris)

L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la deuxième séance du Séminaire général de critique génétique 2024-2025, séance commune avec le Séminaire "Écrire et traduire au féminin" de son équipe Multilinguisme, Traduction, Création, le

Mardi 5 novembre 2024, de 17h à 19h

pour la présentation par Patrick Hersant et Leonid Livak de leur livre Portrait d’une traductrice : Ludmila Savitzky à la lumière de l’archive (Sorbonne Université Presses). Le livre présente tour à tour la passeuse culturelle franco-russe et l’éminente traductrice de Constantin Balmont, de James Joyce et de Virginia Woolf. Ayant quitté sa Russie natale à l’aube du XXe siècle, férue de langues étrangères et de poésie contemporaine, Savitzky a fréquenté la bohème parisienne et les milieux modernistes franco-anglais, contribué au rayonnement de plusieurs revues littéraires, correspondu avec quelques grands auteurs de son temps et publié des traductions qui font encore autorité aujourd’hui.

Les deux premiers chapitres examinent respectivement la place qu’a occupée Savitzky dans le modernisme international et sa pratique quotidienne de la traduction telle que la révèlent ses brouillons et autres manuscrits. À ces études s’ajoutent de nombreux documents puisés dans une archive exceptionnelle, qui viennent éclairer la carrière et la vie d’une femme remarquable à bien des égards : réflexions sur la traduction, entrées de journal, correspondance inédite avec James Joyce, Ezra Pound, T.S. Eliot, John Rodker, Sylvia Beach et Valery Larbaud.

Patrick Hersant est chercheur associé à l’ITEM et enseigne la littérature anglaise à l’université Paris 8. Il a dirigé un ouvrage consacré à la traduction collaborative (Traduire avec l’auteur, Sorbonne Université Presses, 2020) et codirigé, avec Esa Hartmann, un volume traitant du discours des traducteurs (Au miroir de la traduction, Archives contemporaines, 2019). Sa recherche actuelle porte sur les manuscrits de traducteurs, et plus généralement sur la génétique des traductions.

Leonid Livak est professeur de littérature russe à l’université de Toronto. Spécialiste du modernisme et de l’émigration russe en France aux XIXe et XXe siècles, il a notamment publié Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France (Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2010) et In Search of Russian Modernism, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2018) et édité la correspondance entre Constantin Balmont et Ludmila Savitzky (Moscou, NLO, 2019).

La conférence aura lieu en Salle Émile Borel (U203) de l'ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris, de 17h à 19h.

—

Les responsables du Séminaire général de critique génétique : Nathalie Ferrand, Franz Johansson et Nadia Podzemskaia

La responsable du Séminaire "Écrire et traduire au féminin" : Olga Anokhina