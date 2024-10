L’éloquence académique en Europe de l’humanisme aux Lumières, XVe-XVIIIe s. (Amiens)

Les pratiques latines de l’éloquence d’apparat ont toujours eu partie liée avec le monde de l’université, et ce dès les origines médiévales de l’institution. Moment déterminant dans l’histoire de la rhétorique universitaire, le Quattrocento a vu se mettre en place, dans les différents foyers de l’humanisme italien, les codes de cette éloquence lors des multiples événements qui jalonnaient l’année et donnaient lieu à la déclamation de discours, en latin, par les professeurs ou par les meilleurs étudiants des facultés supérieures : cérémonies de rentrée, débuts des cours, première montée en chaire d’un professeur, remise du doctorat, élection d’un recteur, fêtes religieuses, visites politiques, funérailles d’un professeur décédé…. Le développement de ces pratiques solennelles s’est poursuivi, au-delà des Alpes et de la Renaissance, dans toute l’Europe moderne. Si un premier regard d’ensemble a été jeté sur celles-ci par le récent ouvrage dirigé par Clémence Revest à propos des discours prononcés dans les universités au Moyen Âge et à la Renaissance, on se propose, dans le présent colloque, d’examiner leur variété, leurs permanences et leurs transformations, dans un champ chronologique et géographique élargi : celui de l’Europe moderne, de l’âge humaniste aux Lumières. […]

Programme

Jeudi 14 novembre

9h Accueil et ouverture du congrès

Mot de bienvenue d’Arnaud Timbert, directeur de l’UR TrAme

Introduction par Lucie Claire et Isabella Walser-Bürgler

Session 1 – Réflexions autour des disciplines / Reflections on Disciplines

Présidence : Lucie Claire

9h30 Clémence Revest (CNRS – Centre Roland Mounier)

Instituer le grec à l’université : une étude du discours inaugural de Theodoros Gaza (Ferrare, 1446)

9h55 Laurence Boulègue (Université de Picardie Jules Verne – UR TrAme – Institut universitaire de France)

La leçon inaugurale de Cristoforo Landino au Studio de Florence (1458). Pourquoi Les Tusculanes ?

10h20 Tommi Alho (University of Turku)

Henrik Gabriel Porthan (1739-1804) and the Teaching of Rhetoric at the Academy of Turku

10h45 Discussion – café

Session 2 – Éloquence académique et arrière-plan religieux / Academic Eloquence Against Religious Backdrops

Présidence : Marc Laureys

11h30 Martine Furno (Université Grenoble Alpes – UMR IRHIM)

Quand l’humanisme s’accomplit dans la Réforme : le discours inaugural de Théodore de Bèze, premier recteur de l’Académie de Genève

11h55 Discussion

14h Mirella Saulini (Archivum Historicum della Pontificia Università Gregoriana)

Due orazioni di Stefano Tucci S.J. per Gregorio XIII. Accoglienza, encomio e drammaturgia al Collegio Romano

14h25 Katarina Pohl (Universität Wuppertal)

Veritas in occulto latet – Truth as a Structuring Device in August Buchner’s Speech to Mark the Anniversary of the Augsburg Confession in 1630

14h50 Discussion – café

Session 3 – Pratiques et formes singulières / Singular Practices and Forms

Présidence : Clémence Revest

15h25 Aline Smeesters (FNRS – UCLouvain)

Discours quodlibétiques à la faculté des arts de Louvain : le Collège Trilingue sous les projecteurs ?

15h50 Aiko Okamoto-MacPhail (Indiana University)

Panegyric Oratio Habita by Hara Martino (1587)

16h15 Discussion

Vendredi 15 novembre

Session 4 – Débats et questions d’actualité / Current Debates and Questions

Présidence : Isabella Walser-Bürgler

9h Maria Stefania Montecalvo (Università degli studi di Foggia)

L’oratio de Celio Secondo Curione (1503-1569) aux humanissimi auditores (Bâle 1551)

9h25 John Nassichuk (Western Ontario University)

Jean Rouxel apologiste de l’étude des lettres en Normandie : les discours de rentrée à l’université de Caen à l’époque des réformes de l’institution (1582-1583)

9h50 Clemens Schlip (Université de Fribourg – Universität Freiburg (Schweiz))

Jam spes aliqua meliorum temporum affulget – die Genfer Orationes Academicae des Jean-Alphonse Turrettini

10h15 Discussion – Café

11h Lars Wattenberg (University of Göttingen – Centre for Medieval and Early Modern Studies)

Against the pædantismus literarius – An Analysis of Two Inaugural Orations Delivered by the Protestant Theologian Christoph Matthäus Pfaff (1686-1760)

11h25 Piroska Balogh (Eötvös Loránd University)

Modern Problems in Traditional Form. Late 18th-Century Versions of the Latin University Oration at the Royal Hungarian University

11h50 Discussion

Session 5 – Études de corpus : professeurs, universités / Corpus studies: Teachers and Universities

Présidence : Martine Furno

14h Anna Horeczy (Tadeusz Manteuffel Institute of History – Polish Academy of Sciences)

The Praise of Eloquence and Civic Education in the Krakow Academic Speeches in the 15th and 16th Centuries

14h25 Giovanni Rossi (Università degli studi di Verona)

Le orazioni accademiche di Andrea Alciato

14h50 Discussion – café

15h25 Marc Laureys (Universität Bonn)

The Academic Eloquence of James Alban Gibbes

15h50 Discussion et conclusions.